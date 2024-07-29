İrem Derici'den çok konuşulacak açıklama: 'Genç erkeklerden hoşlanıyorum'

Çeşme'de sahne alan ünlü şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla ilgili konuştu. Ünlü isim, genç erkeklerden hoşlandığını itiraf etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 17:22
İrem Derici'den çok konuşulacak açıklama: 'Genç erkeklerden hoşlanıyorum'
Abone Ol google-news

Yazı konser vererek geçiren İrem Derici, hafta sonu Çeşme’de sahnedeydi. Sevenlerinin karşısına bikini üstüyle çıkan İrem Derici, hareketli parçalarıyla kendisini dinlemeye gelenleri eğlendirdi.

37 yaşında olduğunu ve başından bir evlilik geçtiğini dile getiren Derici, basın mensuplarına, “Kendimden yaşça genç olan erkeklerden hoşlanıyorum. Niye bilmiyorum.

Ama bazılarınız o kadar büyük gösteriyor ki geçenlerde 2003 doğumlu bir gence yürüyordum. 2003’te ben 16 yaşındaydım. Manyak mısınız ulan? Vazgeçtim gençlerden” dedi.

Derici, Sezen Aksu'nun “Benden selam söyleyin bütün aşklarıma” sözlerine ithafen “Aşk geçmişim çok kabarık. Buradan eski aşklarıma selam söylemeye kalksam 3 hafta sürer” yorumunda bulundu.


İrem Derici haberleri irem derici kimdir? haberleri irem derici şarkıları haberleri

İlgili Haberler

İrem Derici'den 'çocuk' çıkışı: 'Tahammül edemiyorum'

İrem Derici'den 'çocuk' çıkışı: 'Tahammül edemiyorum'
Bayındır Çiçek Festivali İrem Derici ile kapanış yaptı

Bayındır Çiçek Festivali İrem Derici ile kapanış yaptı
İrem Derici sahneden uyardı: 'Benim manitaya çok yaklaşmazsan'

İrem Derici sahneden uyardı: 'Benim manitaya çok yaklaşmazsan'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler