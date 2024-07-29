İrem Derici'den çok konuşulacak açıklama: 'Genç erkeklerden hoşlanıyorum'

Yayınlanma: 29.07.2024 - 17:22

Güncelleme: 29.07.2024 - 17:22

Yazı konser vererek geçiren İrem Derici, hafta sonu Çeşme’de sahnedeydi. Sevenlerinin karşısına bikini üstüyle çıkan İrem Derici, hareketli parçalarıyla kendisini dinlemeye gelenleri eğlendirdi.

37 yaşında olduğunu ve başından bir evlilik geçtiğini dile getiren Derici, basın mensuplarına, “Kendimden yaşça genç olan erkeklerden hoşlanıyorum. Niye bilmiyorum.

Ama bazılarınız o kadar büyük gösteriyor ki geçenlerde 2003 doğumlu bir gence yürüyordum. 2003’te ben 16 yaşındaydım. Manyak mısınız ulan? Vazgeçtim gençlerden” dedi.

Derici, Sezen Aksu'nun “Benden selam söyleyin bütün aşklarıma” sözlerine ithafen “Aşk geçmişim çok kabarık. Buradan eski aşklarıma selam söylemeye kalksam 3 hafta sürer” yorumunda bulundu.

