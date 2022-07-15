İrem Derici'den hayranlarını korkutan haber

Yoğun konser programı nedeniyle sürekli seyahat eden İrem Derici, iki gün önce Bodrum konseri sonrası hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 10:29
İrem Derici'den hayranlarını korkutan haber
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Yoğun konser programı nedeniyle sürekli seyahat eden İrem Derici'nin (35) bünyesi zayıf düştü. Yorgunluğu kaldıramayan Derici, iki gün önce Bodrum'da verdiği konser sonrası hastaneye kaldırıldı.

"NASIL BAŞLADI, NASIL BİTTİ"

Şarkıcı, fotoğraflarını sosyal medya hesabından, "Nasıl başladı, nasıl bitti..." notuyla paylaştı. Bir süredir enfeksiyon tedavisi gören İrem Derici, konser maratonu nedeniyle tedavisini ihmal ettiğini de sözlerini ekledi.


İrem Derici Hastane konser
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