İrem Helvacıoğlu'ndan 'evlilik' açıklaması: 'Kilo aldım'

İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ile evlilikleri ve aldığı kilolar hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

İrem Helvacıoğlu'ndan 'evlilik' açıklaması: 'Kilo aldım'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.02.2025 - 17:36

"Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir süredir birlikte olduğu Ural Kaspar ile 28 Ekim'de dünyaevine girdi.

Sürpriz evlilik kararıyla hayranlarını şaşırtan çiftin düğününe ilişkin çeşitli yorumlar yapılırken, özellikle Ural Kaspar’ın "Heyecanlı değilim" açıklaması ve bazı tavırları eleştirilmişti.

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, katıldığı bir davette evlilik süreci ve aldığı kilolar hakkında açıklamalarda bulundu.

Magazin Burada'ya konuşan Helvacıoğlu, "Aslında hayatımızda değişen pek bir şey olmadı, her şey güzel gidiyor. Zamansız anlarda Ural’ın yemek yemesi nedeniyle biraz kilo aldık. Yemekleri bazen dışarıdan söylüyoruz, bazen evde de yapıyoruz" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #irem helvacıoğlu #Ural Kaspar

İlgili Haberler

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar evlendi

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar evlendi
Ural Kaspar kimdir, kaç yaşında, nereli? İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi Ural Kaspar ne iş yapıyor?

Ural Kaspar kimdir, kaç yaşında, nereli? İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi Ural Kaspar ne iş yapıyor?
İrem Helvacıoğlu: Disney’in gazetecisi

İrem Helvacıoğlu: Disney’in gazetecisi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler