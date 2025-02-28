İrem Helvacıoğlu'ndan 'evlilik' açıklaması: 'Kilo aldım'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 17:36

Güncelleme: 28.02.2025 - 17:36

"Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir süredir birlikte olduğu Ural Kaspar ile 28 Ekim'de dünyaevine girdi.

Sürpriz evlilik kararıyla hayranlarını şaşırtan çiftin düğününe ilişkin çeşitli yorumlar yapılırken, özellikle Ural Kaspar’ın "Heyecanlı değilim" açıklaması ve bazı tavırları eleştirilmişti.

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, katıldığı bir davette evlilik süreci ve aldığı kilolar hakkında açıklamalarda bulundu.

Magazin Burada'ya konuşan Helvacıoğlu, "Aslında hayatımızda değişen pek bir şey olmadı, her şey güzel gidiyor. Zamansız anlarda Ural’ın yemek yemesi nedeniyle biraz kilo aldık. Yemekleri bazen dışarıdan söylüyoruz, bazen evde de yapıyoruz" ifadelerini kullandı.