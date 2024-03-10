İrem Kübra Bakırtaş kimdir? Yan Oda'nın İdil'i İrem Kübra Bakırtaş kaç yaşında, nereli?
İrem Kübra Bakırtaş Yan Oda'da yer alacak isimlerden biri oldu. Peki, İrem Kübra Bakırtaş kimdir? Yan Oda'nın İdil'i İrem Kübra Bakırtaş kaç yaşında, nereli?
Daha önce Masumlar Apartmanı dizisine konuk olan İrem Kübra Bakırtaş, Yan Oda dizisinde İdil karakterine hayat verecek. Peki, İrem Kübra Bakırtaş kimdir? Yan Oda'nın İdil'i İrem Kübra Bakırtaş kaç yaşında, nereli?
İREM KÜBRA BAKIRTAŞ KİMDİR?
İrem Kübra Bakırtaş 1 Ocak 2000 İstanbul doğumlu. İlk oyunculuk deneyimini 2020 yılında Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye’nin çocukluğunu canlandırarak yaşamış, dizide Genç Safiye karakterini canlandırmıştır.
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