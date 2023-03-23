Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 16:43

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 16:43

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özkoç, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. Peki, Engin Özkoç kimdir, nereli, kaç yaşında? Engin Özkoç neden milletvekili olmayacak? İşte ayrıntılar...

ENGİN ÖZKOÇ NEDEN MİLLETVEKİLİ OLMAYACAK?

Engin Özkoç yaptığı açıklamada; "Milletvekili olmadığımı açıkladım. Diğerini artık takdir edecekler ben de göreceğim. Sayın Genel Başkanla böyle bir görüşme yapılması doğru olmaz. Böyle kararları ailenizle alırsınız. Bundan sonra yüreyeceğim yolda takdir edenler, yürütmede bir görev layık görürlerse ben orada da görev yapmaya hazırım." sözlerine yer verdi.

ENGİN ÖZKOÇ KİMDİR?

Engin Özkoç, 5 Şubat 1962 tarihinde Sakarya, Ereler'de doğdu. Engin Özkoç, Abhaz kökenli Türk siyasetçidir. Türk siyasetindeki çalışmalarının yanı sıra, Türkiye Cumhuriyet'i tarafından tanınmamış olan de facto Abhazya Cumhuriyeti'nin Türkiye'de tanınması için yürüttüğü faaliyetleriyle de bilinir.

Engin Özkoç, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Siyasete CHP Gençlik Kollarında başladı. Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Özkoç, 2011 yılından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne CHP'den Sakarya milletvekili seçildi. 2014 yılında, milletvekili olduğu sırada, de facto Abhazya Cumhuriyeti'nin devlet başkanlığı seçimlerinde, izinsiz biçimde İstanbul'da seçim sandığının kurulmasında rol aldı ve mahkeme kararıyla gelen polise seçim sandığının verilmemesi için direndi. Daha sonra CHP Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapan Özkoç, 26 Ekim 2017 tarihinde CHP grup başkanvekili seçildi.



