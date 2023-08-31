İş makinesi izlemeyi neden çok seviyoruz? Cevabını uzmanlar açıkladı...

Yayınlanma: 31.08.2023 - 16:58

Güncelleme: 31.08.2023 - 16:58

Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, toplum arasında ‘milli sporumuz’ olarak adlandırılan iş makinesi izleme zevkine değindi ve neden bu kadar çok sevildiği hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞ MAKİNESİ İZLEME ZEVKİNİN ALTINDA SEBEPLER

İtiraf etmeliyiz ki, iş makinelerini izlemeyi birçoğumuz çok seviyoruz. Bu durumun altında yatan bazı sebepler olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Yoldan geçerken inşaat sahasına denk gelince durabiliriz, hatta bir de iş makineleri çalışıyorsa çok daha fazla dikkat çekebilir.” dedi.

İş makinesi izlerken bastırdığımız dürtüleri tatmin ediyoruz

Neredeyse milli sporumuz haline gelen iş makinelerini izleme zevkimizi, sahip olduğumuz dürtülerle bağlantısı açısından ele alan Taşkın, “İnsan, eski çağlardan bugüne kadar olayları ya da diğer insanları kontrol etme iç güdüsüne sahip. Bizler için çok büyük bir anlam ifade eden durumlardan biri de güç ve hakimiyete sahip olmak. Pozitif dürtülerimiz olduğu gibi diğer bir tarafta da tahrip etme, yıkma ve kontrol etme iç güdülerimiz var. İş makinelerini izlerken de farkında olmadan kendimizi onların yerine koyarak bastırdığımız bu dürtüleri tatmin edebiliyoruz.” açıklamasını yaptı.

YIKMA VE TAHRİP ETME DÜRTÜSÜ OLABİLİR

Yıkma ve tahrip etme duygusunun çocukluktan itibaren gelebildiğine dikkat çeken Taşkın, “Üst benliğin oluştuğu çocukluk yılarında bebeklerin oyuncaklarını parçalaması aslında bu dürtünün dışa vurumu olarak nitelendirilir. Bu olumsuz dürtüler fiziksel aktivitelerle de dışarı atılabilir. Bu aktiviteler dans ve spor olabilir.” şeklinde konuştu.

İŞ MAKİNESI İZLEMEK PSİKOLOJİK OLARAK KIŞIYI DESTEKLEYEBİLİR

Türk toplumunda iş makinesi izleme alışkanlığının ciddi boyutlara geldiğini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, bunun için bazı belediyelerin şantiye izleme alanları bile oluşturduklarına dikkat çekti. İş makinesi izlemekten zevk almanın yalnızca Türkiye’de değil İtalya’da da yaygın olduğuna değinen Taşkın, hatta bu duruma ‘Umarell’ adı verildiği bilgisini paylaştı. Taşkın bu sözcüğün anlamını ise şöyle açıkladı:

“Bologna lehçesinde emeklilik yaşındakilerin inşaat veya yol yapım çalışmalarını elleri arkada izlemeleri ve istenmeyen tavsiyelerde bulunmalarına atıf yapan modern bir sözcük.”

Taşkın, “Sonuç olarak, iş makinelerini izlemek, dopamin salınımı, dikkat odaklanması, görsel ve işitsel uyarım, rutin ve rahatlatıcı etki, ilgi ve merak konusunda bizi destekleyebilir.” diyerek sözlerini tamamladı.



