Nasırlarınızdan kökten kurtulun! Nasıra iyi gelen 5 doğal çözüm...

Yayınlanma: 07.02.2024 - 23:12

Güncelleme: 07.02.2024 - 23:12

Ayaklar ve ellerde deri yüzeyinde sertleşme olarak görülen nasır, fazla yürümekten, ayakta kalmaktan ve çeşitli spor faaliyetleri yapmaktan ortaya çıkar.Vücut derisinin savunma mekanizmasını aktif hale çevirerek kendini korumaya almasının bir sonucu olararak oluşur. İltihaplı nasır bazı koşullarda son derece ağrılı bir biçimde kendini göstererek hayatı zorlaştırabilir. Peki nasırlardan kökten kurtulmanın yolu var mıdır?İşte nasıra iyi gelen 5 doğal yöntem..

Elma sirkesi

Elma sirkesi içerisinde ki asit nasırın yumuşamasına yardımcı olacaktır. Elma sirkesinin pamuk yardımıyla nasırın üzerine koyun. Bir gece boyunca beklettikten sonra sabah çıkarın ve nasırın olduğu bölgeye temizleyin.

Ananas

Bu tropik topraklarda yetiştirilen meyve el ve ayaklar üzerindeki nasır için etkili bir ev tedavisidir. Çok basit bir tedavi olan bu uygulama için sadece biraz ananas alınır ve nasır üzerine yerleştirilerek bir gece boyunca beklenir.Sürekli aynı şekilde yapılan bu işlem, hızlı bir şekilde şifa verir ve nasır ile ilgili ağrıyı hafifletmek için yardımcı olduğu bilinmektedir.

Sarımsak

Anti-mikrobiyal özelliği bulunan sarımsak, nasıra karşı kullanılan doğal yöntemler arasında yer alır. Ezilen bir diş sarımsak nasırlı bölgeye konulur ve üzeri bandajla sarılır. Birkaç saat bekletildikten sonra sarımsak alınır ve bölge temizlenir. Böylelikle nasır yumuşayarak tedavi sürecine katkıda bulunur.

Karbonat

Anti-bakteriyel karbonat, ölü hücrelerin giderilmesinde oldukça etkili bir yöntem olarak bilinir. Nasırın yumuşamasını sağlayarak, küçültür. 1 yemek kaşığı karbonat su ile karıştırılır. Nasırın olduğu bölgeye sürülür. Daha sonra ponza taşı ile düzenli olarak masaj yapılarak nasır yumuşatılır.

Aspirin

Birkaç damla suyun içine birkaç tane aspirin karıştırarak koyu bir macun kıvamında karışım yapılır. Nasırın üzerine bu aspirin macunu sürülür ve bir bandaj ile kapatılarak gece boyunca bekletilir. Bu işlem nasır kaybolana kadar sürekli tekrarlanmalıdır.