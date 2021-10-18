Işıl Yücesoy'dan '40 yıl' paylaşımı: Ne çok anı, ne çok yaşanmışlık...

Sanatçı Işıl Yücesoy, 1981 ve 2021 yıllarında çekilen iki fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu, "İki kare arası tam 40 yıl... Fark etmeden benzer pozu vermişim. Ne çok anı, ne çok yaşanmışlık... Her anına bin şükür..." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2021 Pazartesi, 17:17
Işıl Yücesoy'dan '40 yıl' paylaşımı: Ne çok anı, ne çok yaşanmışlık...
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"Unutursam Fısılda", "Aşk ve Mavi", "Prensesin Uykusu" ve "Güz Yangını" gibi birçok projede rol alan usta sanatçı Işıl Yücesoy, nostaljik bir paylaşımda bulundu.

Ünlü oyuncu, 40 yıl önce çekilen gençlik fotoğrafını ve şimdiki halini paylaştı.

"İKİ KARE ARASI TAM 40 YIL!"

Eski günleri yad eden Yücesoy, gönderisine, "İki kare arası tam 40 yıl... 1981-2021... Fark etmeden benzer pozu vermişim... Ne çok anı, ne çok yaşanmışlık... Her anına bin şükür..." notunu düştü.

Takipçileri ise Işıl Yücesoy'a, "Gözler her yaşta 10 numara..." ve "Hiç değişmemişsiniz" şeklinde yorumlarda bulundu.


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