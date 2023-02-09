İskenderun Latin Katolik Kilisesi depremde hasar gördü

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 19:16

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 19:16

Yapımı 13 yıl süren ve Anadolu Katolik Kilisesi’nin merkezi olan İtalyan Latin Katolik Kilisesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki 7.7’lik depremle yıkıldı.

152 yıllık tarihi kilisenin ayin ve cenaze törenlerinin gerçekleştirildiği alanın neredeyse tamamen yıkıldığı görüldü.

MAĞARA KİLİSE HASAR GÖRMEDİ

Hz. İsa’nın 12 havarisinden biri olan St. Pierre'nin, M.S. 29-40 tarihleri arasında Antakya’ya gelerek Hristiyanlığı yaymaya başladığı ilk kilise olan St. Pierre Kilisesi’nin ise depremlerden etkilenmediği görüldü.

Mağara kilise olan St. Pierre Kilisesi'nin görevliler tarafından tedbir amacıyla, kapılarının kilitlendiği görüldü. Kiliseye çıkmak için yapılan merdivenler ve zeminde de bozulma olmadığı gözlendi.



