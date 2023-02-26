İskenderunspor'un yeni teknik direktörü Levent Şahin kimdir? Levent Şahin hanngi takımlarda teknik direktörlük yaptı?

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 15:36

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 15:36

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskendersunpor, teknik direktörlük koltuğuna Levent Şahin'i oturttuklarını açıkladı. Bir dönem Fatih Terim'in de yardımcılığını yapan Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında İskenderun'da bulunan 3 kuzeni ve 1 eniştesini kaybetmişti. Afet bölgesine mesleğini kullanarak katkı vermek isteyen Levent Şahin, sezon sonuna kadar hiçbir ücret almadan görev yapacağını açıkladı. Levent Şahin'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

LEVENT ŞAHİN KİMDİR?

Levent Şahin, 20 Eylül 1973'te Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. Amatör olarak futbolculuk yapan Şahin, Yeni Yolspor ve Ankara Şekerbank'ta oynadı.

2000-2002 arasında MKE Ankaragücü'nde altyapı antrenörü olarak antrenörlüğe başladı. 2003'te Hacettepe, 2003-2004 arasında Kahramanmaraşspor, 2004-2005 arasında Keçiörengücü'nde antrenör; 2005'te Ankaraspor'da, 2006'da Keçiörengücü'nda altyapı antrenörü; 2007'de Çaykur Rizespor, 2007-2008 arasında Bursaspor, 2008-2009 arasında Gençlerbirliği ve 2009'da Ankaraspor'da antrenör olarak görev yaptı. Ekim 2009'da, 2. Lig 3. Grup takımlarından Bugsaşspor'un teknik direktörlüğüne getirilerek ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı. Sezon sonunda, Mayıs 2010'da sözleşmesi sona erdi ve MKE Ankaragücü'nde antrenörlük yapmaya başladı. Nisan 2012'de, Türkiye A2 millî takımı ile Türkiye U-17 ve U-16 takımlarında fiziksel performans ve analiz antrenörü olarak görev yapmaya başladı. Haziran 2016'da, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Türkiye millî takımında antrenör oldu. Aralık 2016'da, millî takımdaki antrenörlük görevinin yanında, Süper Lig'de mücadele eden Adanaspor'un teknik direktörlüğüne getirildi.

KARİYERİ

Profesyonel kariyeri

1994-1996 - Yeni Yolspor

1996-1997 - Ankara Şekerbank

Teknik direktörlük kariyeri

2000-2002 - MKE Ankaragücü (altyapı antrenörü)

2003 - Hacettepe (yardımcı antrenör)

2003-2004 - Kahramanmaraşspor (yardımcı antrenör)

2004-2005 - Keçiörengücü (yardımcı antrenör)

2005 - Ankaraspor (altyapı antrenörü)

2006 - Keçiörengücü (altyapı antrenörü)

2007 - Çaykur Rizespor (yardımcı antrenör)

2007-2008 - Bursaspor (yardımcı antrenör)

2008-2009 - Gençlerbirliği (yardımcı antrenör)

2009 - Ankaraspor (yardımcı antrenör)

2009-2010 - Bugsaşspor

2010-2011 - MKE Ankaragücü (yardımcı antrenör)

2012-2016 - Türkiye A2/U-17/U-16

2016-2017 - Türkiye (yardımcı antrenör)

2016-2017 - Adanaspor

2017-2018 - Türkiye (yardımcı antrenör)

2018-2021 - Galatasaray (yardımcı antrenör)

2023- İskenderunspor