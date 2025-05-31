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İSKİ açıkladı: 31 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 31 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

31.05.2025 12:04:00
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Haber Merkezi
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İSKİ açıkladı: 31 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 31 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 31 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

31 MAYIS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

31 Mayıs Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 76,59 olarak ölçüldü

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 31 Mayıs'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

Ömerli Barajı: %88,07

Darlık Barajı: %79,71

Elmalı Barajı: %92,21

Terkos Barajı: %77,39

Büyükçekmece Barajı: %68,07

Sazlıdere Barajı: %56,46

Alibey Barajı: %56,79

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