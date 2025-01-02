İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki yeniden birlikte!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 14:33

Güncelleme: 02.01.2025 - 14:33

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile yeniden bir ilişkiye başladı. Çift, yılbaşı gecesinde Kıbrıs'ta Emre Altuğ'un sahne aldığı bir mekanda birlikte görüntülendi.

İsmail Hacıoğlu, 2016-2020 yılları arasında evli olduğu Duygu Kumarki’den boşandıktan sonra, kısa süreli ilişkiler yaşamış ancak mutluluğu bulamamıştı. Son olarak Aslıhan Gürbüz ile yaşadığı ilişkiyi sonlandıran Hacıoğlu, bir süre önce eski eşi Duygu Kumarki ile ortak bir hayat kurmayı denemişti. Ancak çift bu birlikteliği yürütememiş ve geçen ağustosta ayrıldıklarını açıklamıştı.

'KIZIMIZ İÇİN YAN YANA OLMAYA DEVAM ETTİK'

Ağustos ayında yaptığı açıklamada Duygu Kumarki, “İsmail Hacıoğlu ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Ancak konuşarak yollarımızı ayırmaya karar verdik. Ebeveyn olarak kızımız Yemin için yan yana olmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer vermişti.

Tüm bu ayrılıkların ardından İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki’nin yeniden bir araya gelmesi, çiftin hayranlarını sevindirdi. Yeni yılı birlikte kutlayan çiftin ilişkisine dair ayrıntılar merakla bekleniyor.