İsmail Hacıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk arasında gerginlik!

Yayınlanma: 30.01.2024 - 17:03

Güncelleme: 30.01.2024 - 17:04

Cem Karaca’ya hayat veren İsmail Hacıoğlu, Fransa’da tatilde olduğu için galaya katılmayan partneri Melisa Aslı Pamuk'un sorulması üzerine "Yani Fransa’ya ‘mülteci’ olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" diye cevap vermişti.

Bu eleştirinin ardından Melisa Aslı Pamuk, Hacıoğlu’nu Instagram hesabından engelledi.