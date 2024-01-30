İsmail Hacıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk arasında gerginlik!

Başrol olduğu “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminin galasına katılmayan Melisa Aslı Pamuk, kendisini eleştiren partneri İsmail Hacıoğlu’nu sosyal medya hesabından engelledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 17:03
İsmail Hacıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk arasında gerginlik!
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Cem Karaca’ya hayat veren İsmail Hacıoğlu, Fransa’da tatilde olduğu için galaya katılmayan partneri Melisa Aslı Pamuk'un sorulması üzerine "Yani Fransa’ya ‘mülteci’ olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" diye cevap vermişti.

Bu eleştirinin ardından Melisa Aslı Pamuk, Hacıoğlu’nu Instagram hesabından engelledi.


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