İspanyol yönetmen Eugenio Martin hayatını kaybetti

Pánico en el Transiberiano gibi klasik korku yapımlarıyla tanınan yönetmen Eugenio Martin hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 17:38
İspanyol yönetmen Eugenio Martin hayatını kaybetti
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İspanyol korku sinemasının önemli isimleri arasında gösterilen yönetmen Eugenio Martin 97 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle 1970’li yıllarda çektiği yapımlarla tanınan Martin, aynı zamanda 'İspanya’nın Tarantino’su' olarak anılıyordu.

Martin’in ölüm haberini eşi Lone Fleming doğruladı. Quentin Tarantino’nun da ilham kaynakları arasında sayılan Eugenio Martin Herbert Martin, Martin Herbert ve Gene Martin isimlerini de kullandı. 

Eugenio Martin’in en popüler yapımları arasında "Pánico en el Transiberiano", "Una vela para el diablo" ve Tarantino’nun "Once upon a time in Hollywood…" ile saygı duruşunda bulunduğu "El precio de un hombre" filmi yer alıyor.


Film yönetmen Korku

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