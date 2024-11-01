İstanbul Kitap Fuarı'nda '100 Yılın Tanığı Cumhuriyet Gazetesi' söyleşisi

Bu yıl 41'incisi düzenlenecek İstanbul Kitap Fuarı yarın ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Fuarın ilk gününde '100 Yılın Tanığı Cumhuriyet Gazetesi' söyleşisi gerçekleştirilecek.

İstanbul Kitap Fuarı'nda '100 Yılın Tanığı Cumhuriyet Gazetesi' söyleşisi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2024 - 18:53

2-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 41'inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı yarın başlıyor. Fuar kapsamında, yurt içi ve yurt dışından yayınevleri, yazarlar ve okurlar buluşacak.

Fuarın ilk gününde Heybeliada Salonu'nda '100 Yılın Tanığı Cumhuriyet Gazetesi' söyleşisi gerçekleştirilecek.

Söyleşiye Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Şükran Soner katılacak.

2 Kasım Cumartesi, saat 13:00'da yapılacak etkinliğe tüm okurlarımızı bekliyoruz.





Etiketler: #Cumhuriyet Vakfı #Cumhuriyet Gazetesi #İstanbul Kitap Fuarı

İlgili Haberler

Cumhuriyet Bayramı coşkusu konserlerle devam ediyor

Cumhuriyet Bayramı coşkusu konserlerle devam ediyor
Laik Cumhuriyet sürekli devrimdir

Laik Cumhuriyet sürekli devrimdir
Cumhuriyetçi bir sol - Ali Haydar Fırat

Cumhuriyetçi bir sol - Ali Haydar Fırat
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler