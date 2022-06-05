İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz: “Uçurtmalar temiz çevrenin sembolüdür"

05 Haziran 2022 Pazar, 19:48

İstanbul Üsküdar’daki Uçurtma Müzesi’nin kurucusu ve Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak uçurtma ile temiz çevre arasındaki ilişkiye değindi.

Aköz, Eğer bir yerde uçurtma uçuyorsa, bilin ki orada çevre temizdir. Çünkü yaşanılmayacak bir çevrede uçurtmalar da uçmaz"" dedi.



“UÇURTMA BOZULMAMIŞ DOĞAYI SEVER”

Mehmet Naci Aköz şunları söyledi:

“Uçurtma tarihinin milattan önce 300'lü yıllara dayanmakta. Kentlerin yoğun bir şekilde betonlaşmaya başladığı son 30-40 yıla kadar, uçurtma insanların en büyük tutkusuydu. Uçurtma, en çok bozulmamış doğayı sever. Günümüzde betona boğulan kentlerde çocuklarımız ne yazık ki uçurtma uçuracak uygun alanlar bulamıyor. Bu yüzden uçurtma tutkunları, çareyi doğaya çıkmakta buluyor ve özellikle betonla kuşatılmamış, bol rüzgârlı doğal ortamlarda uçuruyor uçurtmalarını.

"UÇURTMA UÇURULAN HER YER SAĞLIĞIN OLDUĞU YERDİR"

Uçurtma aynı zamanda temiz bir gökyüzünü simgeler. Biz çocuklara her zaman uçurtmaları temiz bir havada, pırıl pırıl bir gökyüzünün altında uçurmalarını öneriyoruz. Çünkü uçurtma sadece bir oyuncak, uçurtma uçurmak da sadece zevk için oynanan bir oyun değildir. Uçurtma uçurmak, çocuklarımızın ve büyüklerin doğayla buluştuğu, kentin karmaşasından, sağlıksız, stres dolu ortamından uzaklaşarak, kendilerini doğanın huzur ve sağlık veren ortamına bıraktığı bir aktivitedir. Bu yüzden, uçurtma uçurulan hemen hemen her yer sağlığın da olduğu yerlerdir. Sağlıklı bir ortam da ancak temiz ve yaşanabilir bir çevreyle mümkündür.

Uçurtma Müzesi Kurucusu ve İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz



"UÇURTMA, TEMİZ BİR ÇEVRENİN SEMBOLÜDÜR"