Yayınlanma: 18.03.2025 - 19:52

Güncelleme: 18.03.2025 - 19:52

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle ilgili aldığı kararın ardından, kurul üyeleri ve yetkileri yurttaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, İstanbul üniversitesi Yönetim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor? İstanbul üniversitesi Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri nelerdir?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, rektörün başkanlığında dekanlar ve üniversitenin farklı öğretim birimlerini temsil eden senato tarafından dört yıllığına seçilen üç profesörden oluşmaktadır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?

İstanbul üniversitesi Yönetim Kurulu, aşağıdaki yetkilere sahiptir:

1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,

2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,

3. Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak,

4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

5. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KİMLERDİR?

Rektör Başkan Prof. Dr. Osman Bülent ZÜLFİKAR

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent ŞAHİN

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm AK

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil KAYA

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yahya GÜLDİKEN

Genel Sekreter – Raportör Dr.Öğr.Üyesi Seyit Rasim DORU

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan TÜKEK

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevtap KADIOĞLU

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel AK

İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Cüneyt YENİGÜN

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda SÜZGEÇ SELÇUK

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur ERDEMİR

İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet KÖSE

Siyasal Bilgiler Fakültesi Vekil Dekanı Prof. Dr. Adem ESEN

İletişim Fakültesi Vekil Dekanı Prof. Dr. Levent ŞAHİN

Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İŞİNİBİLİR OKYAR

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar DÜZENLİ

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent ŞAHİN

Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet ADAK

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yüksel DEMİR

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer AYDIN

Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi EVREN ŞEKER

Üye Prof. Dr. Haluk ZÜLFİKAR

Üye Prof. Dr. Ufuk EMEKLİ

Üye Prof. Dr. Cem GAZİOĞLU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU'NUN YAPTIĞI AÇIKLAMA NEDİR?

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı “Araştırma Raporu”nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın “Araştırma Raporu”nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir."