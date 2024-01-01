İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar yağacak mı?

Yayınlanma: 01.01.2024 - 17:54

Güncelleme: 01.01.2024 - 17:54

Yurttaşlar İstanbul'a ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Mevsim normallerinin üstünde olan hava sıcaklığının nasıl olacağı yarın İstanbul'da kar yağışının olup olmayacağı merak edilen konular arasında. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kar yağışının olup olmayacağı merak ediliyor. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi. Prof. Dr. Şen, Marmara bölgesinden başlayarak, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde sıcaklıkların 5,6 derece düşeceği hatta Trakya’da 0 derecelere kadar düşeceğini söyledi ve ekledi:

"Kar yağışı için hem soğuk hem de yağışlı hava olması gerekir. Nemin olması da gerekir. Eğer sistemler çok değişmez ise bu sistemi Marmara ve İstanbul’a kar yağacağını tahmin ediyorum. Kaç santim yağacağını ise ilerleyen günlerde söyleyeceğiz. 10-11 Ocak'ta yani Çarşamba akşamı başlayıp Perşembe akşamı da etkisini göreceğiz. 11-12-13-14 Ocak tarihlerine kayacak gibi duruyor."

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.