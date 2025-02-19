İstanbul'a yoğun kar geldi uzmanlar uyardı: Soğuk hava şartları kulaklarınızı sağır edebilir!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 14:41

Güncelleme: 19.02.2025 - 14:41

Kış aylarında soğuk hava yalnızca solunum yolu hastalıklarına değil, işitme sağlığına da zarar verebilir. Uzmanlara göre, düşük sıcaklıklar kulaktaki kan dolaşımını azaltarak geçici işitme kaybına yol açabilir. Özellikle kulak enfeksiyonları ve basınç değişiklikleri, kış mevsiminde işitme sorunlarını tetikleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

KIŞ AYLARINDA KULAK SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN

Kış aylarının gelişiyle birlikte hastalık riski artarken, uzmanlar soğuk havanın işitme duyusuna da zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Patient Claim Line Başkanı Alison Flaherty, soğuk havanın kulak içi kan damarlarını daraltarak kan akışını azalttığını ve bunun geçici işitme kaybına yol açabileceğini belirtiyor.

NHS verilerine göre, kış aylarında zayıflayan bağışıklık sistemi nedeniyle oluşan kulak enfeksiyonları da işitme kaybının yaygın nedenlerinden biri. Kulak ağrısı, pullu deri, kulaktan akıntı, duyma güçlüğü ve yüksek ateş gibi belirtiler görüldüğünde, eczacılardan destek alınabilir ancak belirtiler birkaç gün içinde düzelmezse doktora başvurulması öneriliyor.

HANGİ BELİRTİLERE DİKKAT EDİLMELİ?

Soğuk hava nedeniyle işitme kaybına yol açabilecek üç ana faktör bulunuyor: