İstanbul'da “Gastronomi Günlükleri” başlıyor

Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:56

Güncelleme: 19.11.2024 - 11:56

Gastronomi Günlükleri'nin ilk etkinliği Şile'den başlıyor. Şile Yeryüzü Pazarı’nda gerçekleşecek etkinlikte, Şile mutfağının ve yerel lezzetlerin dünyaya tanıtılması amacıyla üç gün boyunca çeşitli panel, söyleşi, atölye, yarışma ve konserler düzenlenecek.

Yerel ürünlerin ve Şile mutfağının tanıtılmasını hedefleyen geniş kapsamlı Gastronomi Günlükleri Şile Etkinliği’nde, Şile Yeryüzü Pazarı’nın ve Slow Food hareketinin bölge ve sürdürülebilir tarım açısından önemi vurgulanacak. Coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgilerin paylaşılacağı etkinlikte, bu ürünlerin kültürel miras ve sürdürülebilirlik açısından değerine de dikkat çekilecek. Gastronomi Günlükleri Şile Etkinliği’nde ayrıca Şile mutfağına dair bilgilendirmeler yapılarak geleneksel lezzetler tanıtılacak.

Etkinlikte ayrıca gastronomi alanında uzman isimlerin ve yerel üreticilerin gerçekleştireceği söyleşi ve paneller, yerel ürünlerin önemine, coğrafi işaretlere ve sürdürülebilirlik konularına odaklanacak. Katılımcılar, farklı yaş gruplarına hitap eden atölyelerde geleneksel tarifleri öğrenme ve uygulama olanağı bulurken, Şile mutfağının zenginliğini öne çıkaran yarışmalarda ise yeteneklerini sergileyecekler. Program kapsamında sevilen sanatçıların konserleri müzikseverlerle buluşacak.