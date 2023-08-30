İstanbul'da 'Mavi Ay' görsel şölen oluşturdu

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlendiği 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Aynı ay içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan doğa olayı, İstanbul'da ilgi ile izlendi.

DHA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 07:15
İstanbul'da 'Mavi Ay' görsel şölen oluşturdu
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İstanbul'da, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Gök bilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak; Mavi Ay şeklinde tanımlanan nadir doğa olayı, ilgi ile izlendi.

Çengelköy'de ayın eşsiz görüntüsünü izleyenler, o anları cep telefonu ile kaydetti.

Ay'ın İstanbul'un simgeleri ile buluştuğu anlarda ise eşsiz unutulmaz görüntüler ortaya çıktı.

DAHA PARLAK VE 7 KAT DAHA BÜYÜK

Ağustos ayının ilk dolunayı 1 Ağustos'ta gerçekleşirken, 30 Ağustos'ta ortaya çıkan ikinci tam süper Ay, Mavi Ay olarak tanımlanıyor.

Bununla birlikte Mavi Ay aslında mavi renkte olmamakla birlikte bu terim, bir ay içinde ikinci bir dolunayı ifade ediyor.

Normalde süper Ay'lar ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünüyor. 


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