İstanbul’un en yaşlı muhtarı Şafak Karakeskin: 'Köyümü ortada bırakmam'

19 Ekim 2022 Çarşamba, 11:37

İstanbul’un en yaşlı muhtarı olarak bilinen 80 yaşındaki Şafak Karakeskin, yaklaşık 20 yıldır muhtarlık görevini yapıyor. Az nüfuslu göçmen köyü olan Avcıkoru köyünde muhtarlık görevinin sürdüren Karakeskin, muhtarlığın ailesinde bir gelenek haline geldiğini ve kendisinden önce kardeşlerinin, amcalarının, babasının da uzun yıllar aynı köyde muhtarlık yaptığını, sıra kendisine geldiğinde ise köylülerin kendisini muhtar olmaya ikna ettiğini söyledi. Öte yandan muhtarlık görevini ilk günkü aşkla sürdüren Karakeskin, bir dönemler televizyonda yayınlanan bir dizide yer alan 'Kezban Yenge' isimli kadın muhtar karakterini de aratmıyor.

“BEN ONLARI ONLAR DA BENİ SEVİYORLAR”

İstanbul’un en yaşlı muhtarı olan 80 yaşındaki Şafak Karakeskin, “Tayyip Bey'le beraber 20-25 senedir muhtarım. Neden muhtar olmak istedim? 20 sene benim babam muhtarlık yaptı. 20 sene kardeşim yaptı. Arada bir dönem bir akrabamız yaptı. Biz Kafkaslar'dan gelen bir akrabayız. O biraz asabiydi, beğenmediler. Ondan sonra ‘illa sen ol’ dediler. Ben de böyle her şeyle ilgilenen biriyim. Çok fazla siyasetçiyim. Ben artık bu dönem inşallah bırakacağım. Ama ekstradan Allah bana bir böyle lütuf edip sağlık verirse onu da bilemem, ama bırakmayı düşündüm. İnşallah köyüm için güzel olan her şey olur. Yani muhtarlığı bıraksam da ben her şeyle ilgilenirim. Herkes benden memnun. Ben onları seviyorum. Onlar da beni seviyorlar” dedi.

“SEÇİM OLSA BANA DA ‘İLLA OL’ DERLERSE YENİDEN OLABİLİRİM”

Karakeskin devamında, “Muhtar her şeyle ilgili olmalı. Çok ılımlı, çok sabırlı olmalı. Eleştirilere de açık olmalı. Onun için çok sabırlı olmalı. Ama bakarım kimse muhtarlığı yapamaz, köyümü ortada da bırakmam yani. Seçim olsa eğer istemediğin bir kimseyi koyarlarsa bana da ‘illa ol’ derlerse yeniden olabilirim. Şu anda 80 hane falan var. Geçtiğimiz seçimde oyların tamamını aldım. Başka bir yere vermediler. Başka aday yok. Karşımda kimse dayanmıyor” diye konuştu.