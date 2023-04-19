İşte seçime günler kala oyunu açıklayan ünlüler...

Yayınlanma: 19.04.2023 - 10:33

Güncelleme: 19.04.2023 - 10:34

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime sayılı günler kaldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlemeye devam ederken; 14 Mayıs'a gidilen süreçte birçok ünlü isim de oyunu kime vereceğini açıklamaya başladı.

İŞTE O İSİMLER...

Yazar Ahmet Ümit, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı.

Ümit, Instagram hesabından 3 adet Recep Tayyip Erdoğan'a, 1 adet de Kemal Kılıçdaroğlu'na ait kutucuğun bulunduğu oy pusulası örneği paylaşarak, "Arkadaşlar, dostlar, güzel ülkemin güzel insanları vaziyet bundan ibarettir" diyen Ümit, "Ben oyumu heba etmeyeceğim. Özgür, demokratik, adil, kalkınmış ve bağımsız bir Türkiye için Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçeceğim..." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Berna Laçin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Laçin, "Çok soran oluyor aslında çok kişiseldir oy dediğiniz şey öyle ulu orta sorulmaz ama ben söyleyeyim benim cumhurbaşkanı oyum sayın Kemal Kılıçdaroğlu" yazdı.

Gazeteci Fatih Portakal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu konuk ettiği programda Davutoğlu’na dönerek, “Ben değişim istiyorum. Söylüyorum zaten ben mutlak değişim istiyorum. Size vereceğim. Benim oyum net” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini söyledi.

Trabzonspor eski teknik direktörü Ünal Karaman ve Hatay'da depremzedelere verdiği destek ile gündeme gelen eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Gökhan Zan'a ve Ünal Karaman'a Mustafa Sandal'dan destek geldi. Sandal, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Sevgili Gökhan Zan kardeşim ve Ünal Karaman'ın aday adaylıkları hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Sandal ayrıca geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, "Araba" adlı şarkısındaki dansının videosuyla Muharrem İnce'nin dansını yan yana koyarak bir paylaşım yaptı. Sandal paylaşımına "Taklitlerinden sakınınız" notunu ekledi.