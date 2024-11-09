İsveçli bilim insanlarından uyarı: Özellikle kadınları tehdit ediyor!

Yayınlanma: 09.11.2024 - 13:11

Güncelleme: 09.11.2024 - 13:17

Günlük beslenme rutinimizin vazgeçilmez bir parçası olan inek sütü, yıllardır sağlıklı bir içecek olarak kabul ediliyor. Ancak, İsveç'te yapılan yeni bir araştırma, özellikle kadınlarda düzenli süt tüketiminin kalp krizi riskini artırabileceğini gösteriyor. Bu bulgu, süt tüketiminin sağlık üzerindeki etkileri konusunda yeniden düşünmemize neden oluyor.

GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMALAR ELE ALINDI

Uppsala Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ve 60.000 kadın ile 40.000 erkeğin katıldığı geniş çaplı bir araştırmada, düzenli inek sütü tüketiminin kadınlarda kalp krizi riskini %21 oranında artırdığı tespit edildi. Araştırmacılar, sütte bulunan laktozun iltihaplanmaya yol açarak kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

SÜT TÜKETİMİNİN DİĞER SAĞLIK ETKENLERİ

Daha önce yapılan bazı çalışmalar, inek sütü tüketiminin Tip 2 diyabet ve Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğini öne sürmüştü. Ayrıca, ABD'li beslenme uzmanı Noreen Iftikhar, düzenli inek sütü tüketiminin prostat kanseri riskini artırabileceğini ve cilt sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

ALTERNATİF SÜT SEÇENEKLERİ

Bu bulgular ışığında, bazı uzmanlar bitkisel bazlı süt alternatiflerinin değerlendirilmesini öneriyor. Badem, soya veya yulaf sütü gibi seçenekler, laktoz intoleransı olan bireyler için de uygun olabilir. Ancak, bu alternatiflerin besin değerleri ve içerikleri farklı olduğundan, tüketmeden önce bir beslenme uzmanına danışmak faydalı olacaktır.

UZMANLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Walter Willett, süt tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerinin bireysel farklılıklar gösterebileceğini ve genel bir yargıya varmanın zor olduğunu belirtiyor. Willett, "Süt tüketimi konusunda dengeli bir yaklaşım benimsemek ve bireysel sağlık durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir." diyor.