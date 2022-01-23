İtalya, 'espresso' için UNESCO mirası statüsü istiyor: 'Basit bir içecekten daha fazlası'
19. yüzyılda Torino'da yaratıldıktan sonra hızla ulusal kimliğin ayrılmaz bir parçası haline gelen espresso kahve için İtalya, UNESCO mirası statüsüne başvurdu. Ülkenin Tarım Bakan Yardımcısı Gian Marco Centinaio, yaptığı açıklamada, İtalya'nın, espresso kahvesinin UNESCO 'somut olmayan kültürel miras' listesine eklenmesi için teklif verdiğini aktardı.
İtalya, espresso kahvenin 'basit bir içecekten çok daha
fazlası' olduğunu iddia ederek UNESCO statüsüne başvurdu.
19. yüzyılda Torino'da yaratıldıktan sonra hızla ulusal
kimliğin ayrılmaz bir parçası haline gelen espresso kahve için UNESCO mirası
statüsü talebini dile getiren İtalya'nın Tarım Bakan Yardımcısı Gian Marco
Centinaio, yaptığı açıklamada, İtalya'nın, espresso kahvesinin UNESCO 'somut
olmayan kültürel miras' listesine eklenmesi için teklif verdiğini söyledi.
'TÜM İTALYANLAR İÇİN SOSYAL VE KÜLTÜREL BİR RİTÜEL'
Sputnik Türkiye’de yer alan ahbere göre; Centinaio,
"İtalya'da kahve basit bir içecekten çok daha fazlasıdır. Gerçek bir
ritüel, ulusal kimliğimizin ayrılmaz bir parçası ve bizi dünyada farklı kılan
sosyalliğimizin bir ifadesidir" dedi.
UNESCO’NUN ONAYLAYACAĞINDAN EMİN
Centinaio, bir fincan espressonun 'tüm İtalyanlar için
sosyal ve kültürel bir ritüeli' temsil ettiğini, edebiyata da yansıdığını ve
Napoli'den Venedik'e, Trieste'ye, Roma'dan Milano'ya tüm ülke tarafından
beğenildiğini ifade etti.
Centinaio, İtalya'nın teklifinin ulusal UNESCO komisyonu
tarafından onaylanacağından ve 31 Mart'a kadar Paris'e gönderileceğinden emin
olduğunu belirtti.
İtalyan espresso kahvesinin UNESCO listesine alınması için
daha önce girişimlerde bulunulmuştu, ancak iddiaya göre ülkenin çalkantılı
siyaseti nedeniyle hiçbir zaman resmi olarak sonuçlanmadı.
Orijinal espressoyu korumak ve teşvik etmek amacıyla 1998 yılında kurulan İtalyan Espresso Enstitüsü'ne göre, pazar yılda 4 milyar avrodan daha fazla bir değere sahip ve İtalyanların yüzde 90'ından fazlası her gün (genellikle porselen fincanda servis edilen) bir fincan espresso içiyor.
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