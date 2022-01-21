İtalya'da Zoom'dan yapılan Senato görüşmesinde cinsel içerikli görüntüler yayımlandı
İtalya'da Senato'da Zoom üzerinden düzenlenen görüşmeler sırasında bir kullanıcı cinsel içerikli görüntüler yayımladı.
Pazartesi günü Beş Yıldız Hareketi partisinin düzenlediği "Daha Şeffaf bir Kamu Hizmeti" başlıklı çevrimiçi görüşme sırasında bir Zoom kullanıcısı, toplantıya katılma yetkisi bulunmamasına rağmen oturuma girdi.
Kullanıcı, görüşmeye katıldıktan kısa süre sonra ünlü Japon video oyunu serisi Final Fantasy VII karakterlerinden Tifa Lockhart'ın yer aldığı hentai türü bir cinsel içerikli video yayımladı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre, 2021 Nobel Fizik Ödülünü alan İtalyan bilim insanı Giorgio Parisi'nin de bulunduğu toplantıyı sabote eden kullanıcı, yaklaşık 30 saniye sonra oturumdan atıldı.
Senatör Mario Laura Montovai, salı günü yaptığı açıklamada siber saldırıyı düzenleyen şüphelinin yakalanması için polise şikayette bulunulduğunu söyledi.
Pandemiyle birlikte yoğun şekilde kullanılmaya başlanan Zoom uygulamasından gerçekleştirilen birçok görüşme ve konferansta, "Zoom bombalaması" adı da verilen benzer olaylar yaşanmıştı.
Geçen yıl Arjantin'de Entre Ríos Eyalet Valisi Gustavo Bordet'in düzenlediği etkinliğe katılanlar canlı yayında pornografik görüntülere maruz kalmıştı.
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