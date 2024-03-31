Hande Erçel oyunu kullandı

Ekranların sevilen yüzlerinden oyuncu Hande Erçel oyunu kullandı. Başarılı oyuncu 'Hayırlı olsun' açıklaması yaptı.

Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:36
Hande Erçel oyunu kullandı
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Yerel seçimlerde oy kullanma işlemi sürerken ünlü isimler de kameralara yansıyor. Son dönemde adından söz ettiren Hande Erçel de erken saatler oy kullandı.

Hande Erçel "Hepimize hayırlı olsun" demekle yetindi.,

Güzel oyuncunun seçim kombini de gözlerden kaçmadı. Mini etek-gömlek kombiniyle beğeni toplayan Hande Erçel muhabirlerle selamlaştıktan sonra aracına bindi.


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