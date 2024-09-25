Yayınlanma: 25.09.2024 - 11:35

Güncelleme: 25.09.2024 - 11:35

İtfaiye hizmetleri, ülkemiz için sayısız başarılara imza attı. itfaiyecileri bu özel haftada anmak ve başarılarını takdir etmek için kutlama mesajları araştırılmaya başlandı. Peki, İtfaiye Haftası ne zaman? İtfaiye Haftası'nda ne yapılır? İtfaiye Haftası mesajları

İTFAİYE HAFTASI NE ZAMAN?

Türk İtfaiyesi’nin kuruluşu, 1714 yılı olarak kabul edilmektedir. Bugünkü belediyelere bağlı Cumhuriyet İtfaiyeleri, 25 Eylül 1923 tarihinde teşkil edilmiştir.

Cumhuriyet itfaiyesinin kurulduğu tarihten itibaren Eylül ayının son haftası “İtfaiye Haftası” olarak kabul edilmiş ve kutlanmıştır.

Bu kapsamda her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri İtfaiye Haftası olarak kutlanmaktadır. 310. yılını kutlayan İtfaiye Teşkilatı, ülkemizin en önemli ve köklü kurumlarındandır.

İTFAİYE HAFTASI MESAJLARI

Başta yangın felaketi olmak üzere, deprem ve sel gibi birçok doğal afete karşı insanımızı ve tüm canlıları koruyup onlara siper olan tüm itfaiye çalışanlarımızın İtfaiye Haftası kutlu olsun.

Bazı kahramanların pelerine ihtiyacı yoktur. İtfaiye teşkilatımızın İtfaiye Haftası kutlu olsun!

Büyük bir özveri ve fedakârlıkla canları pahasına emek veren itfaiye teşkilatımızın İtfaiye Haftası kutlu olsun!

Bazı kahramanlar kırmızı giyer! Tüm özverileri için itfaiyecilere teşekkür ederiz.

Yangınlar söner, kahramanlık asla. İtfaiyecilere minnettarız, Allah hepsinden razı olsun!

İtfaiyeciler, tehlikenin karşısında duran cesur yüreklerdir. Bu hafta onların haftası hepsine minnettarız…