İyi halin yokluğu durumu: Languishing nedir?

Yayınlanma: 20.08.2023 - 10:00

Güncelleme: 20.08.2023 - 10:05

Günümüzün hızlı tempolu yaşamı, insanların duygusal dengeyi sağlamakta zorlandığı bir döneme işaret ediyor. Languishing, adını son dönemin dikkat çeken psikolojik terimlerinden biri olarak duyurdu. Bu kavram, insanların sıkıntı veya depresyonun belirgin semptomlarını göstermeden, yaşam enerjisinin ve motivasyonunun düşük olduğu bir dönemi tanımlıyor.

DEPRESYON BELİRTİSİ DEĞİL

Languishing, her ne kadar ciddi bir depresyonun belirtisi olmasa da, ruhsal sağlık açısından dikkat edilmesi gereken bir durumu ifade eder. İnsanlar, pandemi, iş stresi, aile sorunları ve diğer hayat zorlukları gibi etkenlerle bu durumu deneyimleyebilirler. Languishing dönemlerinde, insanlar genellikle ilgi kaybı, umutsuzluk ve içsel boşluk gibi hislerle mücadele ederler.

DUYGUSAL DENGENİZİ SAĞLAMA YOLLARI

Languishing dönemlerinde duygusal dengenizi korumak ve geliştirmek için bazı adımlar atabilirsiniz:

Kendinizi ifade edin: Duygusal dengeyi sağlamak için hislerinizi ifade etmek önemlidir. Arkadaşlarınızla veya bir uzmanla konuşarak duygusal yükü hafifletebilirsiniz.

Sağlıklı alışkanlıklar: Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku, zihinsel sağlığınızı desteklemeye yardımcı olabilir.

Hobiler ve ilgi alanları: Kişisel ilgi alanlarına ve hobilere zaman ayırmak, motive olmanıza ve zihinsel canlılığınızı artırmanıza yardımcı olabilir.

Sosyal bağlantılar: Sevdiklerinizle iletişim kurmak, sosyal destek ağı oluşturmanıza yardımcı olabilir. Yakın ilişkiler duygusal dengenizi güçlendirebilir.

Kendinize iyi bakın: Kendinizi ödüllendirin ve takdir edin. Kendinize zaman ayırarak stresten uzaklaşın.

Profesyonel yardım: Eğer languishing dönemi uzun sürüyorsa veya zorlu hisler artıyorsa, bir uzmana başvurmayı düşünün. Profesyonel destek, duygusal dengeyi sağlamak için önemlidir.

Languishing, hayatın değişkenlikleri karşısında insanların duygusal sağlığını korumak için bilinçli adımlar atmalarını gerektirir. Kendinize zaman ayırmak, iyi bakmak ve gerektiğinde profesyonel yardım almak, duygusal dengeyi sürdürmeye yardımcı olabilir.