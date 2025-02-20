Kanseri yenen Şimal'den yeni paylaşım: 'Saçlarım yerine gelmeye başladı'
Uzun süredir kanser tedavisi gören Şimal, rutin kontrolleri için hastaneye gitti. Son halini yayımlayan şarkıcı; "Rutin kontroller... Beyin MR'ı çektiriyoruz. Bu arada saçlarım yerine gelmeye başladı. Bir daha beni terk etmezler inşallah" ifadelerini kullandı.
2022 yılında meme kanserini yenen ancak ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal, hastalığının tekrarladığını açıklamıştı.
2.KEZ KANSERİ YENDİ
Ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medyada paylaştığı PET sonuçlarıyla tüm vücudunun temiz olduğunu ve kanseri yendiğini müjdelemişti.
Şimal, "Gözyaşlarım mutluluktan" diyerek sevincini takipçileriyle paylaşmıştı.
SAÇLARIM YERİNE GELMEYE BAŞLADI
Rutin kontroller kapsamında beyin MR'ı çektirmek için hastaneye giden Şimal, öncesinde ayna karşısında hazırlandığı anları sosyal medyada paylaştı.
İlaç tedavisi nedeniyle dökülen saçlarının yeniden çıkmaya başladığını belirten şarkıcı, "Rutin kontroller... Beyin MR'ı çektiriyoruz. Bu arada saçlarım yerine gelmeye başladı. Bir daha beni terk etmezler inşallah" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Şimal
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimi kime şikâyet edeceksin!
- 'Toplumun hassasiyetini dile getirmeye çalıştım'
- CHP’li vekilden sert tepki!
- Yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak!
- IBAN'a para göndermede yeni dönem!
- İptal edilen planlar döndü
- Cemil Tugay’dan o isme tazminat davası!
- İmamoğlu yarın adaylık başvurusu yapacak
- Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?
- Özel'den Bakan Şimşek'e 'TÜSİAD' önerisi