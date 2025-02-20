Kanseri yenen Şimal'den yeni paylaşım: 'Saçlarım yerine gelmeye başladı'

Yayınlanma: 20.02.2025 - 16:57

Güncelleme: 20.02.2025 - 16:57

2022 yılında meme kanserini yenen ancak ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal, hastalığının tekrarladığını açıklamıştı.

2.KEZ KANSERİ YENDİ

Ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medyada paylaştığı PET sonuçlarıyla tüm vücudunun temiz olduğunu ve kanseri yendiğini müjdelemişti.

Şimal, "Gözyaşlarım mutluluktan" diyerek sevincini takipçileriyle paylaşmıştı.

SAÇLARIM YERİNE GELMEYE BAŞLADI

Rutin kontroller kapsamında beyin MR'ı çektirmek için hastaneye giden Şimal, öncesinde ayna karşısında hazırlandığı anları sosyal medyada paylaştı.

İlaç tedavisi nedeniyle dökülen saçlarının yeniden çıkmaya başladığını belirten şarkıcı, "Rutin kontroller... Beyin MR'ı çektiriyoruz. Bu arada saçlarım yerine gelmeye başladı. Bir daha beni terk etmezler inşallah" ifadelerini kullandı.