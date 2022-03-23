İzel, Çelik ile neden küstüğünü yıllar sonra açıkladı: 'Bir mesaj her şeyi bitirdi'

23 Mart 2022 Çarşamba, 16:54

Armağan Çağlayan'ın sunduğu ve YouTube'da yayımlanan 'Dur Bi Dinle' programının konuğu, 90'lı yıllara damga vuran İzel-Çelik-Ercan grubunun üyelerinden İzel Çeliköz oldu.

İzel, konuk olduğu yayında Çelik Erişçi'ye olan kırgınlığının nedenini anlattı.

Sanatçı, kendisi hakkında 2018 yılında "İzel'den bir cacık olmaz" şeklinde açıklama yapan Çelik ile artık konuşmadığını ve İzel-Çelik-Ercan grubunun da kendisi yüzünden dağılmadığını ama kendisi istemediği için yeniden bi raraya gelemediklerini söyledi.

"ONDAN BİR CACIK OLMAZ"

1992 yılında çıkardıkları "Özledim" albümünden sonra dağılan ve yıllar içinde solo albümleriyle kariyerlerine devam eden İzel, Çelik ve Ercan, grubun 20. yılı anısına Beyaz Show'a katılmışlardı. Bu programın ardından Çelik, katıldığı bir televizyon programında grubun İzel yüzünden dağıldığını, İzel'in disiplinsiz olduğunu söyleyerek "Ondan benim için bir cacık olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇELİK BANA BOZULMUŞ"

İzel o gün olanları şu sözlerle anlattı:

"Beyaz'ın programından bir gün önce toplantı yaptık ve bu programın İzel-Çelik-Ercan tekrar birleşecek, albüm yapacak gibi olmasını istemiyorum dedim. Sanki bu konuşmayı hiç yapmamışım gibi canlı yayın sırasında Çelik bir anda şimdi biz bir albüm yapmaya kalksak hiç düşünmem altına imzamı atarım dedi. Beyaz bana da sorunca, ben de düşünürüm diye cevap verdim."

"O arada Çelik bana bozulmuş. Programdan sonra birkaç kez aramış beni, ben de görmemişim. Bir sabah 2. Sayfa programına çıktı, bir baktım bana saydırıyor da saydırıyor. İşte 'İzel, Çelik, Ercan zaten İzel yüzünden dağıldı da.' Tam tersi benim yüzümden o kadar sürdü. Ben sürekli regülatör olmaktan çok yorulmuştum. Sürekli ara bulmaya çalışıyordum. Ayrılmak isteyen adama da lütfen ayrılma diyemem yani."

"30 YIL İÇİNDE BİRİKTİRDİĞİ NE VARSA MESAJDA YAZMIŞ"

Programda İzel, bu açıklamaların ardından Çelik ile yeniden barıştığını ve Çelik'in kendisine o dönemde çıkaracağı yeni albümüne bir özür şarkısı verdiğini söyledi. Ancak geçen yıl ise Çelik'in kendisine uzun ve adeta 30 yıl içinde biriktirdiklerini dışa vurduğu bir mesaj attığını anlatan İzel, bu yüzden artık Çelik ile görüşmediğini söyledi.