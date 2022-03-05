Şarkıcı Çelik'ten, Zafer Partisi'ne destek: 'İstanbul Buluşması'na katıldı

05 Mart 2022 Cumartesi, 10:25

Özellikle 90'lı yıllardaki şarkılarıyla tanınan şarkıcı Çelik Erişçi, Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'ne destek oldu. Ünlü şarkıcı, Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği İstanbul Buluşması'na katıldı.

O anlar, partinin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığımızın düzenlediği İstanbul Buluşması'nda partililerimizle bir araya geldik, Türkiye ve dünyadaki son gelişmeleri değerlendirip, Zafere inancımızı tazeledik pic.twitter.com/eMrjAuiung — Zafer Partisi (@zaferpartisi) March 4, 2022

"PARTİ İÇİ GÖREVİ ŞU AN BULUNMAMAKTA"

Ünlü şarkıcının görüntülerinin gündem olması sonrası, Zafer Partisi'nin Kayseri İl Teşkilatı tarafından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "E tabi devir değişti, Ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik artık Zafer Partisi'nde" ifadeleri kullanıldı.

Bir sonraki paylaşımda ise "Kıymetli Sanatçımız Çelik Erişçi'nin partimize resmi bir katılımı ve Parti içi bir görevi şu anda bulunmamaktadır. Kendisi destek olarak Zafer Partisi'nde bizimledir. Kendisinin bu, çok değerli desteği için, biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Meşalemizin bir ateşi de, artık kendisinin eserleridir" denildi.

Kıymetli Sanatçımız Çelik Erişçi'nin partimize resmi bir katılımı ve Parti içi bir görevi şu anda bulunmamaktadır.

Kendisi Destek olarak Zafer Partisi'nde bizimledir.https://t.co/MV145yioHM — Zafer Partisi Kayseri (@ZaferPartisi38) March 4, 2022

SIĞINMACILAR HAKKINDAKİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Çelik'in geçtiğimiz günlerde Ukrayna'daki savaşla alakalı yaptığı bir paylaşıma bazı kesimlerce tepki gösterilmişti.

O paylaşımda Çelik, "Amerikan CIA uçağına binip kuş taklidi yaparak ölen Afganlılara karşı bu fotoğraf. Türkiye'de dehşet saçan sözde mülteci sığınmacı Afgan ve Suriyelilere yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.