İzleyicisi ile yeni buluşmuştu: Beklenmeyen final kararı...

Mert Ramazan Demir’in başrolünde yer aldığı Star TV ekranlarının yeni dizisi "Delikanlı"dan beklenmeyen final kararı geldi. Dizi 7. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı "Ferit" karakteri ile adından sıkça söz ettiren Mert Ramazan Demir’in yeni dizisi reyting kurbanı oldu.

6 Nisan’da yayın hayatına başlayan Delikanlı dizisinde Mert Ramazan Demir’in yanı sıra Melis Sezen, Mina DemirtaşSalih Bademci ve Devrim Yakut gibi isimler yer alıyor.

Delikanlı dizisinin konusu ise şöyle:

Fakir bir mahallede, çocukluk aşkı Hazan’la mutlu bir hayat kurmak isteyen Yusuf’un hayatı bir günde altüst olur. Kardeşi Murat’ın kumar borçları yüzünden başı belaya girerken, Hazan da onu terk ederek zengin iş insanı Sarp’la evlenir. Yıllar sonra zenginleşmiş ve güç kazanmış bir şekilde eski hayatına dönen Yusuf, Sarp’tan intikam almak için onun kardeşi Dila’yı kendine aşık etmeye çalışır. Ancak bu plan, Hazan’a olan duygularının yeniden alevlenmesiyle birlikte beklenmedik bir yöne savrulur.