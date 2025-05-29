ESHOT'a bağlı olarak hizmet veren şirketlerin çalışanlarının grev kararı sonrasında şehir sakinleri toplu taşıma araçlarının çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. Peki, İzmir ESHOT çalışmıyor mu? İzmir ESHOT grevde mi? 29 Mayıs'ta İzmir'de metro, tramvay ve vapur çalışıyor mu?





İZMİR'DE ESHOT GREVDE Mİ?

İzmir'de ESHOT'a bağlı şirketlerden olan İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının grev kararı sonrasında bu şirketlere tabi olan toplu taşıma araçları 28 Mayıs Çarşamba günü saat 23:50'dan itibaren kontak kapattı.

ESHOT Genel Müdürlüğü, İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerindeki çalışanların dahil olacağı grev nedeniyle toplu taşıma severlrine dair bilgilendirmede bulundu.

Buna göre, ESSHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının bağlı bulunduğu DİSK/Genel-İş Sendikası 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şubeleri tarafından grev kararı alındığı ve bu nedenle mağduriyetlerin önüne geçmek adına metro, tramvay, İZBAN ve vapur sistemlerine bağlı otobüs hatlarında öncelikli olarak hizmet verileceği bildirildi.



