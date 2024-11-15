İzzet Çapa kalp krizi geçirdi
İşletmeci İzzet Çapa geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.
İşletmeci İzzet Çapa, sosyal medya hesabından kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
Çapa yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Vücudumun verdiği sinyalleri dinlemediğim için gözümü hastanede açtım… Kardeşlerim Bartu ve Ecem’in zamanında müdahalesiyle kazasız belasız atlattım…
Şimdi hastanede dinleniyorum… Yılmaz, Ecem, Zeynep ve Bartu bebek gibi bakıyorlar bana… Çok daha iyi olacağım… Merak eden tüm dostlara selam olsun…”
…— Izzet Capa (@izzetcapa) November 14, 2024
Bir yerden sonra yavaşlamak gerekiyormuş galiba…
Ben bunu acı bir tecrübeyle, bir kalp krizi ile öğrendim…
Vücudumun verdiği sinyalleri dinlemediğim için gözümü hastanede açtım…
Kardeşlerim Bartu ve Ecem’in zamanında müdahalesiyle kazasız belasız atlattım…
Şimdi… pic.twitter.com/bv56t1cjyn
Etiketler: #izzet çapa #kalp krizi
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