Fazıl Say ve İzzet Çapa arasında 'sanat pahalılığı' tartışması: 'Açık havada yürü de biraz beynine kan gitsin'

Yayınlanma: 28.10.2024 - 14:48

Güncelleme: 28.10.2024 - 14:49

Contemporary İstanbul sergisinin bu yıl 19'uncu edisyonu sanatseverlerle buluştu.

14 ülkeden 53 çağdaş sanat galerisi, 4 inisiyatif ve 4 sanat kurumuna ev sahipliği yapan fuar bu sene de giriş fiyatlarıyla gündem oldu.

İLK TEPKİ BİRHAN KESKİN'DEN

Uçuk fiyatlara tepki gösteren isimlerden biri de Birhan Keskin oldu. Ünlü şair ve yazar Keskin, "Contemporary İstanbul giriş ücreti 1250. Öğrenci girişi 850. Sanat züppe olamaz" diyerek çıkıştı.

İZZET ÇAPA DESTEK VERDİ: BU PARAYA SERGİ OLUR MU?

Birhan Keskin'in paylaşımını alıntılayıp kendisine destek veren ünlü işletmeci İzzet Çapa da "Bu paraya sergi olur mu arkadaş…" diyerek çıkıştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Birhan Keskin… Şiirlerinin hayranıyım… ‘Dürtme içimdeki narı, üstümde beyaz gömlek var…’ Bir duygu daha naif, daha rafine ve daha çarpıcı nasıl ifade edilebilir… Neyse meselemiz o değil… Eğer Birhan fiyatlara böyle tepki gösteriyorsa… Bir tepki benden olsun fikrine karınca kararınca… Sesi daha çok duyulsun…"

FAZIL SAY DA TOPA GİRDİ

Çapa'nın bu paylaşımına sessiz kalamayan isimse ünlü piyanist Fazıl Say oldu. Say, "Contemporary'yi geçtim de sizin Cahide'de bir kişi gecede kaç tl bırakıyor acaba İzzet bey? -adam başı 5000? 10.000? Cevaplayın??" diyerek öfkelendi.

Çapa'nın Instagram paylaşımı altına yorum yapan Say "Birhan Keskin çok değerli bir şair, ama bu değerli şair ile tanışmak için incecik 4 kitabını alsanız maalesef yine bu rakam çıkıyor… ben de bilemedim? Siz açıklayın? Amerikadan???" ifadelerini kullandı.

Sahibi olduğu Cahide'yi temmuz ayında devreden işletmeci İzzet Çapa da Fazıl Say'ın kendisine yönelik tepkisine kayıtsız kalmadı.

"ÇIK AÇIK HAVADA YÜRÜ DE BİRAZ BEYNİNE KAN GİTSİN"

Fazıl Say'ın tepki gönderisini paylaşan Çapa "Fazıl yazıma cevap vermiş…" diyerek sözlerine devam etti:

"Belli sen bana sataşmayı seviyorsun da… Türkiye’nin en lüks eğlence mekanı Cahide’yle, bir sanat sergisini karşılaştıran kafaya benim verecek cevabım yok… Hadi git işine ya Fazıl… Çık açık havada yürü de biraz beynine kan gitsin… Kitabın değerini de tutmuş, kalınlığıyla ifade etmeye çalışmışsın… Fazıl sen vallahi şaşırmışsın… Seni Birhan’a havale ediyorum…"