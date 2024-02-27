Jacob Rothschild kimdir, kaç yaşında? Jacob Rothschild neden öldü?

Rothschild Ailesi'nin 4'üncü baronu Lord Jacob Rothschild vefat etti. Bu gelişmenin ardından yurttaşlar, Lord Jacob Rothschild'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Jacob Rothschild kimdir, kaç yaşında? Jacob Rothschild neden öldü?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 09:59
Jacob Rothschild kimdir, kaç yaşında? Jacob Rothschild neden öldü?
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Lord Jacob olarak da tanınan Jacob Rothschild, 87 yaşında hayatını kaybetti. Jacob Rothschild'in hayatı ölüm haberiyle beraber pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Jacob Rothschild kimdir, kaç yaşında? Jacob Rothschild neden öldü?

JACOB ROTHSCHİLD KİMDİR?

Lord Jacob Rothschild, 29 Nisan 1936 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından olan Eton Koleji'nde ve sonra Paris'teki École Normale Supérieure'de eğitim gördü. Finansal kariyerine başlamadan önce, Britanya Ordusu'nda iki yıl boyunca görev yaptı.

Birçok finans şirketi ve varlık yönetim şirketinin kurucusu ve yöneticisi olan Rothschild, aynı zamanda dünyanın önde gelen sanat koleksiyonlarının sergilendiği Londra'daki Ulusal Galeri'nin de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu.

İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi olarak 1991-1999 yıllarında görev yapan Rothschild, öldüğünde "4. Rothschild Baronu" unvanını taşıyordu.

Baron unvanını oğlu Nathaniel Philip Rothschild üstlenecek.


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