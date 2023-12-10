Jada Pinkett Smith: 'Onu asla terk etmeyeceğimi o tokatla anladım'

Yayınlanma: 10.12.2023 - 16:33

Güncelleme: 10.12.2023 - 16:34

Jada Pinkett Smith, 2022 Oscar töreninde Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokatla ilgili beklenmedik bir açıklama yaparak, bu olayın evliliklerini kurtardığını söyledi.

Pinkett Smith, "evliliklerini kurtaran kutsal bir tokat" olarak adlandırdığı olayın, Will Smith'in onurunu savunmasının bir sonucu olduğunu ifade etti. Daha önce ilişkilerinin kötüye gittiğini ve ayrılık aşamasında olduklarını açıklayan Pinkett Smith, tokadın ardından Will Smith'e olan bağlılığını anladığını ve ilişkilerini kurtardıklarını belirtti.

"Bunu 'kutsal tokat' olarak adlandırıyorum" diyen Pinkett, "Tokadın ardından pek çok olumlu şey geldi" diye konuştu.



Ünlü oyuncu, Will Smith'in tokat olayındaki savunma refleksinin ilişkilerini güçlendirdiğini düşünerek, "30 yıldır birlikteyiz, yeni biri gelse bile ikimiz de hiçbir yere gitmiyoruz. Biz birbirini kollaması gereken ve her zaman da öyle kalacak bir aileyiz. Bazen bunu görebilmeniz için bir kriz yaşanması gerekir" dedi.



