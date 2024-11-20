Japon estetik anlayışından gelen güzelleşme sanatı: Korugi masajı nedir, nasıl uygulanır? Korugi masajının faydaları nelerdir?

Yayınlanma: 20.11.2024 - 11:24

Güncelleme: 20.11.2024 - 11:24

Cilt sağlığı ve genç bir görünüm için doğal yöntemler son yıllarda büyük ilgi görüyor. Japonya kökenli bir yüz masajı tekniği olan Korugi Masajı, yüzün doğal yapısını şekillendirmek ve gençleştirmek amacıyla uygulanır. Peki, Japon estetik anlayışından gelen güzelleşme bu sanatı nedir, nasıl uygulanır? İşte, Korugi masajı ve cilde mucizevi 6 faydası...

KORUGI MASAJI NEDİR?

Korugi Masajı, Japon kültüründen gelen ve yüzdeki kasları, lenf düğümlerini ve bağ dokularını hedef alan bir yüz masajı yöntemidir.

Amaç:

Yüz hatlarını belirginleştirmek, cildi sıkılaştırmak ve toksinlerden arınmayı desteklemek.

Felsefesi:

Vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizmalarını harekete geçiren doğal bir yaklaşımı benimser.

KORUGI MASAJI NASIL UYGULANIR?

Korugi Masajı, belirli bir sıralamaya göre yapılır ve teknik olarak doğru uygulanması önemlidir. İşte temel uygulama adımları:

1. Hazırlık aşaması

Masaja başlamadan önce yüz ve eller iyice temizlenir.

Cilde zarar vermemek için yüz yağı veya nemlendirici krem sürülür.

2. Masaj hareketleri

Alın bölgesi:

Parmak uçlarıyla alnın ortasından şakaklara doğru hafif baskılar uygulanır. Bu hareket hem stresi azaltır hem de kan dolaşımını artırır.

Göz çevresi:

Göz altı ve çevresinde dairesel hareketlerle hafifçe masaj yapılır. Bu, şişkinliği azaltır ve göz çevresini rahatlatır.

Yanaklar:

Avuç içleriyle yanaklar aşağıdan yukarıya doğru nazikçe kaldırılır. Bu, yüz hatlarını şekillendirmeye yardımcı olur.

Çene ve boyun:

Çeneden boyuna doğru sıralı baskılar uygulanarak lenf akışı desteklenir.

3. Masaj süresi ve sıklığı

Günlük 5-10 dakikalık masaj yeterlidir. Düzenli uygulama, sonuçları daha belirgin hale getirir.

KORUGI MASAJININ FAYDALARI NELERDİR?

1. Yüz hatlarını belirginleştirir:

Masaj, yüz kaslarını çalıştırarak daha keskin hatlar ve simetrik bir görünüm sağlar. Özellikle yanak ve çene hattında gözle görülür bir fark yaratır.

2. Kan dolaşımını artırır:

Yüzdeki kan akışını hızlandırarak cildin daha canlı ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

3. Lenf drenajını destekler:

Yüzde biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve şişkinlikleri azaltır. Bu, özellikle sabahları oluşan göz altı torbaları ve yüz şişlikleri için etkilidir.

4. Cilt elastikiyetini artırır:

Cilt altındaki bağ dokularını güçlendirerek sarkmaları önler ve cildin sıkılaşmasını sağlar.

5. Doğal lifting etkisi yaratır:

Yüz kaslarının çalıştırılmasıyla doğal bir lifting etkisi oluşur. Bu, yüzün daha genç ve gergin görünmesini sağlar.

6. Rahatlatıcı etki sağlar:

Masaj, yüz kaslarında biriken gerginliği alır, rahatlatıcı bir etki yaratır ve zihinsel stresi azaltır.