Lenf bezlerini süper hızda çalıştıran 10 hareket: Lenf drenaj masajı ile ışıl ışıl bir yüze sahip olun...

Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:23

Güncelleme: 21.03.2024 - 11:23

Vücudumuzda, lenf veya akkan denilen renksiz bir sıvı bulunur. Bu sıvı, atıkları ve toksinleri toplayarak dolaşım sistemine boşaltır. Ancak lenf sıvısı, kalp gibi bir pompaya sahip değildir ve kas hareketleriyle hareket eder. Su tutan yiyecekler, durgun yaşam tarzı ve çevresel faktörler, lenf sisteminin düzgün çalışmasını engelleyebilir. İşte bu noktada, lenfatik drenaj masajı devreye girer. Bu masaj, lenf sisteminin aktivasyonunu sağlayarak vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur. Peki ışıl ışıl bir yüz için lenf drenaj masajı nasıl yapılır? İşte lenf bezlerini süper hızda çalıştıran 10 hareket...

LENF DRENAJ MASAJI NEDİR?

Lenf dolaşımı, iç organların temizlenmesi, vücuttaki atıkların uzaklaştırılması ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinden sorumludur. Ancak beslenme alışkanlıkları, stres ve şehir yaşamının getirdiği etkiler lenf dolaşımını olumsuz etkileyebilir. Bu durumda lenfatik drenaj masajı devreye girer.

Lenf masajı, vücuttaki fazla şişliği azaltmak ve vücudu daha sağlıklı hale getirmek için kullanılan manuel bir masaj yöntemidir. Bu masaj, lenf akışını uyarır, tıkanmış lenf kanallarını açar ve istenmeyen ödemi vücuttan atar.

LENF DRENAJ MASAJININ FAYDALARI NELERDİR?

1. Lenf sistemini hızlandırıyor:

Manuel yolla kalbin yarattığı etkiyi sağlayan lenf drenaj masajı , sadece kas ve vücut hareketinden destek alan lenf dolaşımının daha etkin bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

2. Kan dolaşımını destekliyor:

Kan dolaşımı desteklenen vücutta dokular daha iyi besleniyor ve doku/hücre yenilenme hızı artıyor.

3. Şişkinliği gideriyor:

Özellikle çevresel etkenler ve beslenme şekliyle vücutta biriken su ve ödem lenf drenaj masajıyla vücuttan atılıyor. Fazla sıvıdan arınan vücut tıpkı yüz masajında olduğu gibi inceliyor ve şekilleniyor.

4. Bağışıklığı güçlendiriyor:

Lenf drenaj masajı toksinlerin vücuttan daha hızlı ve etkin bir şekilde atılmasını sağlıyor. Bu da bağışıklığı güçlendiriyor.

5. Vücut ve zihin rahatlıyor:

Daha basınçlı bir şekilde uygulanan lenf drenaj masajının ardından vücut ve zihin egzersiz yapmışsınız gibi rahatlıyor, fazlalık sıvıdan kurtulan vücut hafifliyor.

6. Enerji veriyor:

Kan dolaşımı hızlanan ve vücudu daha aktif bir şekilde arınma sürecine sokan ve hafifleten lenf drenaj masajı sonrası yüksek doz enerji yüklenmeniz mümkün.

7. Selülit görünümü azalıyor:

Selülite sebep olan yağ dokunun depolandığı bölgeye baskı yapan sıvıyı elimine eden bu masaj, düzenli uygulamayla selülit görünümünü hafifletiyor.

8. Cilt sıkılaşıyor:

Hücre yenilenmesini azaltan sıvıdan kurtulan ve daha iyi beslenen, ayrıca masaj hareketleriyle bir nevi egzersiz yapan cilt bu uygulama sonrasında sıkılaşıyor.

LENF DRENAJ YA DA LENFATİK YÜZ MASAJI NASIL YAPILIR?

1. Adım: Köprücük

Boynumuzun hemen altında yer alan ve omuzlarımıza doğru uzanan köprücük kemiklerinin üzerinde supraklaviküler lenfatik düğümler yer alır. Parmak uçlarıyla köprücük kemiklerinin üzerindeki oyuklara bastırmak, buradaki düğümleri uyaracaktır. Hafifçe aşağı ve omuzlara doğru bastırırken bir J harfi çizer gibi hareket edin ve bu hareketi 10 kez tekrarlayın.

2. Adım: Boyun

Boyun bölgesini uyarmak için üç aşamalı bir seri uygulayın: Önce iki avucunuzu da boynunuza yerleştirin ve köprücük kemiğinize doğru aşağı doğru inerken cildi nazikçe hareket ettirin. 10 kez tekrarlayın. Serçe parmaklarınızı kulaklarınızın arkasındaki oyuğa oturtacak şekilde ellerinizi daha yükseğe yerleştirin, parmak uçlarınız çapraz olarak kulaklarınızı işaret etsin. Cildi boynunuza doğru aşağı doğru germek için avuç içlerinizi kullanın. 5 kez tekrarlayın. Boynunuzun aşağısına kadar kulaklarınızın arkasından hafif fırça darbeleri yapın. 5 kez tekrarlayın. Bir kez de yutkunun.

3. Adım: Mr. Spock

Tıpkı Uzay Yolu’ndaki Mr. Spock’tan bildiğimiz meşhur Vulcan selamı gibi, orta ve yüzük parmaklarınızı birbirinden ayırın. Orta ve işaret parmağınızı kulağın arkasındaki kıkırdak oyuğuna, yüzük ve serçe parmağınızı ise kulağınızın önüne yerleştirin. Hafif bir C harfi çizer gibi nazikçe geri ve aşağı hareketlerle bu bölgeye masaj yapın. Hareketi ritmik bir şekilde 10 kez tekrarlayın ve bir kez yutkunun.

4. Adım: Kafatası

Parmak uçlarınızla enseden yukarı doğru oksipital çıkıntı adı verilen bölgeyi bulun. Ensenizdeki boşluğun üzerinde hissettiğiniz ilk kafatası çıkıntısı burasıdır. Parmaklarınızı birbirine değdirerek parmak uçlarınızla, ensenizden bu bölgeye doğru nazikçe yürüyün; ardından bir şelalenin dağdan aktığı gibi, parmak uçlarınızı ensenizden aşağı doğru kaydırın, 10 kez tekrarlayın.

5. Adım: Eller Omuza

Ellerinizi omuzlarınızın üstüne koyun, dirsekleriniz tam önünüze baksın. Nefes alın, sonra nefes verirken parmak uçlarınızı omuzlarınızda tutarak dirseklerinizi bırakın. 5 kez tekrarlayın. Bu, lenfatik sıvının boynunuzun arkasından köprücük kemiğinizin üzerindeki kanala taşınmasına yardımcı olur.

6. Adım: Yüz Dolaşma

Yüzünüzü parmak uçlarınızla çenenizden kulaklarınıza, yanaklarınızdan kulaklarınıza, burun köprüsünden alnınızın ortasına, sonra kulaklarınıza doğru; parmak uçlarınızla hafifçe fırçalar gibi yapın. Ardından kaşlarınız boyunca kulaklarınıza doğru fırçalayın. Üç kez tekrarlayın.

7. Adım: Göz Çevresi

Başparmaklarınızla gözlerinizin iç oyuğuna (burnunuza yakın olan köşeye) doğru 3 saniye boyunca bastırın. Ardından parmağınızı kaşlarınızın altına/iç kısmına doğru hareket ettirin. Orada 3 saniye tutun. Ardından şakaklarınıza doğru kaşlarınıza masaj yapın. 3 kez tekrarlayın.

8. Adım: Elmacık

Dörder parmağınızı elmacık kemiklerinizin üzerine, gözlerinizin tam altındaki kemiğe yerleştirin. Bu çizgi boyunca kulaklarınıza doğru çok nazikçe bastırın ve hareketi 3 kez tekrarlayın

9. Adım: Tekrar Gözler

7. Adımı tekrarlayın. Gözlerin iç köşesine, kaş kemiklerine ve şakaklarınıza masaj yapın

10. Adım: Göz Açma

Sağ baş parmağınızı sağ gözünüzün altına ve işaret parmağınızı kaşınıza yerleştirin. Gözünüzü sanki iyice "açıyor" gibi işaret parmağınızı hafifçe kaldırın. Tüy kadar hafif olun. Parmaklarınızı kaşlarınızdan şakaklarınıza doğru 3 kez yavaşça yürütün. Sol tarafta da 3 kez tekrarlayın.