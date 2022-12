Paul Dwyer kimdir, kaç yaşında? Paul Dwyer nereli?

04 Aralık 2022 Pazar, 12:26

Batı müziğini Anadolu müzikleriyle harmanlayan sanatçı Paul Dwyer gündem oldu. 1988'den beri Türkiye'de yaşayan sanatçının yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

PAUL DWYER KİMDİR?

Paul Dwyer, 7 Kasım 1963'te İngiltere'nin Liverpool şehrinde doğdu. 12 yaşında gitar çalmayı öğrenmeye başlayan sanatçı, ilk klasik gitarını 13 yaşında almıştır. Müzik eğitimini Royal Northern College of Music'te Gordon Crosskey ve John Williams ile tamamlamıştır. 1988 yılında Türkiye'ye gelen sanatçı, bu süre zarfında tanıştığı Çiğdem Dwyer ile 1991'de evlenmiştir. Evliliğin ardından Türkiye'ye yerleşen Dwyer, 1990'larda Andy Clayburn'la birlikte kurdukları EndiPol isimli müzik grubuyla birlikte 1991 yılında Sony Müzik Almanya ile anlaşmış ve 2 albüm yayımlamıştır. Bu albümlerin 3 parçası Avrupa'da ilk 10'a girmiştir. Sony Müzik ile olan anlaşmaları sebebiyle Türkiye'de devamlı kalamamış; 1990-1995 yıllarında Almanya ve Avrupa, 1995-1996 yıllarında ise Amerika'ya gidip gelmiştir. Dwyer'in 1982'de bestelediği ''My Feelings Never to Remain'' isimli bestesi, 1992'de Zülfü Livaneli tarafından beğenilip, Türkçe söz yazarak ''Saat Dört Yoksun'' albümünde ''Bir Nehir Gibi'' ismiyle yayımlamıştır. Dwyer'ın, 1996'da Andy Clayburn ile birlikte Türkiye'deki ilk albümleri olan ''Belki Yes, Belki No'' yayımlanmıştır. Aynı ikili 2009 yılında içinde tekrar aranje edilmiş parçaların da olduğu "Ya Bugün Ya Da Yarın" isimli albümlerini yayınlamıştırlar. Bu yeni albüme Ali Rıza Binboğa, Andy Clayburn, Fuat Güner, Kubat, İlhan Şeşen, Pelin Özer, Sarper Semiz ve Zülfü Livaneli eşlik etmiştir. 2010'da Habertürk TV'de türküleri konu alan Müzik ve Yol programını sunmaya başlamıştır. Habertürk TV ile 3 ay - 13 bölüm için anlaşan Paul, bu süreyi uzatıp 4 yıl boyunca Türkiye'nin 75 ilini gezip 120'den fazla bölüm yapmıştır. 2013'te Müzik ve Yol programını sunarken edindiği deneyimlerin de katkısıyla "Kar Var, Duman Yok" isimli albümünü yayımlamıştır.

Dwyer, günümüzde 2000'de kurduğu Selina Music Productions (SMP) aracılığıyla YouTube kanalı üzerinden çeşitli türküler ve yeni parçalar yayımlamakta; müzisyen kimliğinin yanında oyunculuk ve seslendirmeyle de ilgilenmektedir.

ÖZEL YAŞAMI

Paul Dwyer, 1991'de Çiğdem Dwyer ile evlenmiştir ve çiftin bu evlilikten Selina Dwyer adında kızları ve Eren Joseph Dwyer adında oğulları olmuştur.

PAUL DWYER'İN DİSKOGRAFİSİ

1991 - Partners in Crime

1992 - Saat Dört Yoksun

1992 - The Feeling of Life

1996 - Belki Yes Belki No

2009 - Ya Bugün Ya Da Yarın

2013 - Kar Var Duman Yok

2018 - Ay Lav Yu Tuu

2021 - Dünya

2021 - Yok

2021 - Mağusa Limanı

2021 - Kar Yağar Kar Üstüne

PAUL DWYER'İN SUNDUĞU VE KATILDIĞI PROGRAMLAR

2010-2014 Müzik ve Yol (Sunucu)

2018 - Şeffaf Oda (Konuk)

2018 - Bir Cumartesi Hatırası (Konuk)

2020 - Hayatın İçinden (Konuk)

2020 - Vapurda Çay Simit Sohbet (Konuk)

2020 - Tek Mikrofon (Konuk)