Christine McVie kimdir? Christine McVie neden hayatını kaybetti?

İngiliz rock grubu Fleetwood Mac'in klavyecisi, vokali ve söz yazarı Christine McVie, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçının ölümü gündem oldu. Şarkıcının yaşamı ve ölüm nedeni merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

CHRİSTİNE MCVİE KİMDİR?

Christine McVie, 12 Haziran 1943'de İngiltere'nin Lancashire bölgesindeki Bouth köyünde doğdu. Babası Cyril Percy Absell Perfect, Birmingham'da bir konser kemancısı ve müzik hocası, büyükbabası ise Westminster Abbey'de orgcuydu. McVie, piyanoyla dört yaşında tanıştırılmasına rağmen 11 yaşına kadar ciddi bir şekilde müzik eğitimi almadı. McVie, 15 yaşındayken erkek kardeşi John, ''Fats Domino'' isimli şarkı kitabıyla eve geldiğinde müzikal odağını Rock and Roll'a kaydırdı. Rock'n and Roll'la ilgileneye başlamasında bir diğer etken ise The Everly Brothers grubuydu. McVie, Birmingham'daki Moseley School of Art'ta beş yıl boyunca heykel eğitimi aldı. Bu süre zarfında, İngiltere'de Blues dalında yetişen bir dizi yeni yetişen müzisyenle tanıştı.

Müzik alanına ilk adımını, Sounds of Blue adlı bir grupta yer alan iki arkadaşı Stan Webb ve Andy Silvester'la attı. Arkadaşları, McVie'nin müzik yeteneği olduğunu bildikleri için ondan gruba katılmasını istediler. Sık sık Spencer Davis'le şarkı söyledi. McVie sanat kolejinden mezun olduğunda, Sounds of Blue grubu ayrılmıştı ve parası olmadığı için Londra'ya taşınıp kısa bir süre bir mağazada çalıştı. 1967'de McVie, eski grup arkadaşları Andy Silvester ve Stan Webb'in ''Chicken Shack'' adında bir Blues grubu kurduklarını ve bir piyanist aradıklarını öğrendi. Onlara gruba katılmak istediğine dair bir mektup yazdı. Arkadaşları bu isteğini kabul ettiler ve onu klavye çalmaya ve arka planda vokal yapmaya davet ettiler. Chicken Shack'in ilk şarkısı, sözleri McVie tarafından yazılan "It's Okay With Me Baby" oldu. Chicken Shack, baş vokalde McVie'nin yer aldığı "I'd Better Go Blind" ile hit oldu. McVie, hem 1969 hem de 1970'te Melody Maker ödülü aldı. McVie, Fleetwood Mac basçısı John McVie ile evlendikten sonra 1969'da Chicken Shack'ten ayrıldı.

McVie, Fleetwood Mac hayranıydı ve Chicken Shack ile turneye çıkarken iki grup sık sık buluşurdu. İkisi de Blue Horizon ile anlaşma imzaladılar ve Fleetwood Mac ondan grubun ikinci albümü Mr. Wonderful'da Peter Green şarkıları için piyano çalmasını istedi. Kariyerine devam etmesi için cesaretlendirilen McVie, ''Christine Perfect'' adında bir solo albüm kaydetti; Fleetwood Mac üyesi olarak kazandığı başarının ardından albüm ''The Legendary Christine Perfect Album'' adıyla yeniden yayımlandı. John McVie ile evlendikten sonra, 1970 yılında Fleetwood Mac'e katıldı. Grup, kurucu üyesi Peter Green'i yeni kaybetmişti ve üyeleri, onsuz turneye çıkma konusunda gergindi. McVie, Peter Green döneminden kalma Fleetwood Mac'in büyük bir hayranıydı ve şarkılarının tüm sözlerini biliyordu. McVie, grubun ayrılmaz bir üyesi oldu. 1998'de McVie, Fleetwood Mac'in bir üyesi olarak Rock and Roll Onur Listesi'ne alındı ve ''Müziğe Olağanüstü Katkı'' dalında Brit Ödülü'nü aldı. Aynı yıl, grupla yaklaşık 30 yıl geçirdikten sonra ayrılmayı seçti ve yaklaşık 15 yıl yarı emekli olarak yaşadı. 2004'te bir solo albüm çıkardı. Eylül 2013'te Londra'daki O2 Arena'da Fleetwood Mac ile sahneye çıktı ve 2014'te On with the Show turnesinden önce gruba yeniden katıldı.

2006'da McVie, şimdi The Ivors Academy olan Basca'dan Altın Liyakat Rozeti Ödülü aldı. 2014 yılında İngiliz Şarkı Yazarları, Besteciler ve Yazarlar Akademisi'nden ''Ivor Novello Yaşam Boyu Başarı Ödülü''nü aldı ve 2021'de UK Americana Awards'da ''Öncü Ödülü'' ile onurlandırıldı. Ayrıca iki Grammy Ödülü sahibi oldu.

CHRİSTİNE MCVİE'NİN ÖZEL YAŞAMI

Christine McVie 1968'de John McVie ile evlendi. Çiftin evlilikleri 1976 yılına kadar sürdü. Christine McVie ikinci evliliğini 1986'da Eddy Quintela ile yaptı ve çiftin evlilikleri 2003 yılına kadar devam etti.

CHRİSTİNE MCVİE NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Christine McVie 30 Kasım 2022'de hayatını kaybetti. BBC'nin haberine göre, McVie ailesi tarafında yapılan açıklamada, McVie'nin bir hastanede ailesinin yanında huzur içinde öldüğü belirtildi. Ailenin açıklamasında "herkesin Christine'i kalbinde tutmasını ve inanılmaz bir insanın ve evrensel olarak sevilen saygıdeğer bir müzisyenin hayatını hatırlamasını istiyoruz" denildi.

CHRİSTİNE MCVİE'NİN'NİN ALBÜMLERİ

Solo albümleri

Christine Perfect - 1970

Christine McVie - 1984

In the Meantime - 2004

Lindsey Buckingham Christine McVie (Lindsey Buckingham ile)

Chicken Stack grubuyla olan albümleri

40 Blue Fingers, Freshly Packed and Ready to Serve - 1968

O.K. Ken? - 1969

Fleetwood Mac grubuyla olan albümleri

Future Games - 1971

Bare Trees - 1972

Penguin - 1973

Mystery to Me - 1973

Heroes Are Hard to Find - 1974

Fleetwood Mac - 1975

Rumours - 1977

Tusk - 1979

Live - 1980

Mirage - 1982

Tango in the Night - 1987

Behind the Mask - 1990

Time - 1995

The Dance -1997

DERLEME ALBÜMLERİ

Albatross (Fleetwood Mac ile) - 1977

Songbird - 2022

TEKLİ ŞARKILARI

When You Say - 1969

I'm Too Far Gone (To Turn Around) - 1970

Got a Hold on Me - 1984

Love Will Show Us How - 1984

One in a Million (Steve Winwood ile) - 1984

Friend - 2004

Slow Down - 2022