Japon kadınlarının kusursuz cildinin sırrı: Sencha Çayı ve faydaları..

Yayınlanma: 14.02.2024 - 19:18

Güncelleme: 14.02.2024 - 19:18

Japon kadınları duru cilt yapıları ve porselen bir görünüm sağlayan tenleri ile oldukça etkilidirler. Japon kadınların ciltlerindeki bu zarafet onların yaşam biçimleri ve ciltlerine uyguladıkları bakımdan ileri gelmektedir. Peki Japon kadınlarının kusursuz, porselen gibi ciltlerinin sırrı olan Sencha Çayı nedir? Nasıl tüketilir? İşte ayrıntılar...

SENCHA ÇAYI NEDİR?

Adına pek de aşina olmadığımız sencha bir Japon yeşil çay türüdür. Zümrüt yeşili bir renge sahiptir ve Japonların çok sevdiği bir çay çeşididir. Tüm yeşil çay çeşitleri gibi sencha da camellia sinensis bitkisinden elde edilmektedir. Japonlar camellia sinensis bitkisiyle Sencha Çayı hazırlamak için önce nitelikli çay yapraklarını toplarlar. Daha sonra topladıkları çay yapraklarını buhardan geçirirler. Bu işlem 20 saniye sürmektedir. Buharın etkisiyle camellia sinensis bitkisinin yaprakları kıvrılır. En son adımda ise çay yapraklarına ısı uygularlar ve kuruturlar. Tüm bu işlemlerin sonucunda Japonların sevdiği lezzet Sencha ortaya çıkar.

SENCHA ÇAYININ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Sencha çayının dört farklı çeşidi vardır. Bu çeşitler hasat zamanına ve işleme yöntemindeki farklılıklar sonucunda ortaya çıkmıştır.

Shincha: İlkbahar mevsiminde hasat edilen mahsüllerden elde edilir ve tadı oldukça hafiftir.

Asamushi Sencha: Çay yapraklarının buharda hafifçe pişirilmesiyle hazırlanır ve yumuşak bir aromaya sahiptir.

Fukamushi Sencha: Yapraklar diğer çay çeşitlerine göre daha uzun süre taze kalır. Yoğun ve zengin bir aromaya sahiptir.

Chumushi Sencha: Asamushi ve fukamushi olmak üzere iki farklı sencha çayı çeşidinin harmanlanmasıyla hazırlanır. Orta yoğunlukta ve zengin bir aromaya sahiptir.

SENCHA ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

1. Yaşlanmayı yavaşlatır:

Cildinizin durumunu etkileyen en önemli şey, genetik yatkınlığınızdır. Ancak cildinizin daha uzun süre genç görünmesini sağlamak için yapabileceğiniz birkaç şey var. Serbest radikaller, ince çizgilere ve cilt lekelerine neden olabilir. Sencha Çayı dahil cildinizde serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyabilecek antioksidanlar içerir.

2. Cilt yağını dengeler:

Yeşil çay, sebum üretimini etkileyebilen ve doğal olarak mat bir cilde sahip olmanızı sağlayan tanen bakımından zengindir. Yağlı cilde yönelik çoğu cilt bakım ürünü, yalnızca cildin yüzeyindeki fazla sebumu giderir.Ancak yeşil çay aslında sorunun kökünü hedef alarak ciltteki hücrelerin yağ üretimini en aza indirmesine yardımcı olur.

3. Tıkanmış gözenekleri temizler:

1 fincan lezzetli Sencha Çayı birçok cilt sorununun çözümü olabileceği gibi ilaçların aksine midenizi kötü etkilemez. Bu doğal ve uygun fiyatlı akne tedavisi, iltihap karşıtı etki göstererek gözenekleri tıkayan bakterilerle de savaşır.

4. Kabarıklık ve kızarıklığı azaltır:

Yeşil çayın içerdiği kafein, göz altı torbaları ve koyu halkaların görünümünü yatıştırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda cildinizi aydınlatarak parlak ve genç görünmesini sağlar. Sencha ÇAyı yüksek antioksidan içeriği sayesinde toksinlerin vücudunuzdan atılmasına yardımcı olur ve bu da cildinizin daha sağlıklı görünmesini sağlar.

5. Doğal güneş kremi görevi görür

Sencha Çayı tüketmek, UV ışınlarının neden olduğu hasarı en aza indirebilir. Yüksek seviyedeki benzoik asit içermesi nedeniyle Sencha Çayı doğal bir güneş kremi olarak kullanılabilir hatta güneş yanıklarının neden olduğu belirli cilt problemlerini tedavi edebilir.

6. Kepeği azaltır:

Kepek, genellikle bir saç sorunu olarak görülse de kafa derisindeki cildin çok yağlı veya çok kuru olmasından kaynaklandığı için aslında bir cilt sorunudur. Sencha Çayı; saç derinizi yatıştırır, besler, bakteri ve kepekten korur. Ayrıca saç dökülmesine karşı savaşmanıza, kaşıntı ve tahrişten korumanıza yardımcı olur.

SENCHA ÇAYI İLE YÜZ YIKAMA UYGULAMASI

Pek çok cilt bakım ürününde yeşil çay özü bulunur ancak siz de Sencha Çay yapraklarını kullanarak kendiniz için tamamen doğal yüz yıkama suyu elde edebilirsiniz. İşte tarifi:

Bir fincana 1-2 yemek kaşığı yeşil çay koyun. Üzerine kaynamış su ekleyin ve 10 dakika demlenmesine izin verin. Yüzünüzü yıkayabileceğiniz sıcaklığa gelene kadar soğumasını bekleyin ve sonra yüzünüzü bu suyla yıkayın.

SENCHA ÇAYI NASIL TÜKETİLİR?

Günde bir bardak Sencha Çayı tüketerek siz de cildinizin ışıldamasını sağlayabilirsiniz. İşte Sencha Çayı tarifi...

Hazırlama Aşaması:

İçme suyunu dilediğiniz aromayı elde edebileceğiniz sıcaklığa gelene kadar ısıtın. Bir tatlı kaşığı sencha çayını French pressin ya da herhangi bir demliğin içine koyun. Sıcak suyu çay yapraklarının üzerinde gezdirin. Suyun tamamını koyduğunuz zaman French pressin ya da demliğin kapağını kapatın. Çayı 2-2,5 dakika demleyin. Demlenen çayı süzün ve servis edin. Afiyet olsun!