Japon sofrasından gelen sır: Bu besin yaşlanmayı yavaşlatıyor

Japonya, özellikle Okinawa bölgesiyle, dünyada yaşam süresinin en uzun olduğu ülkelerden biri olarak biliniyor. Uzmanlara göre bu başarının ardında genetik kadar beslenme alışkanlıkları da önemli bir rol oynuyor. Bu alışkanlıkların başında ise, Asya mutfağının temel taşlarından biri olan tofu geliyor.

TOFU’NUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Kalp Sağlığını Destekliyor

Tofu, kolesterol ve doymuş yağ içermez. Araştırmalar, düzenli tofu tüketiminin LDL (kötü) kolesterolü düşürerek kalp-damar hastalıkları riskini azalttığını gösteriyor.

Menopoz Belirtilerini Hafifletiyor

Tofu, fitoöstrojen adı verilen doğal bitkisel östrojenler içerir. Bu maddeler, kadınlarda menopoz döneminde görülen sıcak basması gibi semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Kemik Sağlığını Güçlendiriyor

Kalsiyum ve magnezyum yönünden zengin olan tofu, kemik yoğunluğunu artırarak yaşa bağlı kemik erimesi riskini azaltır.

Antioksidan Etki Sağlıyor

Tofudaki izoflavonlar, vücutta serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarına karşı koruma sağlar. Bu da yaşlanma belirtilerini geciktirebilir.

Bitkisel Protein Kaynağıdır

100 gram tofu yaklaşık 8-10 gram protein içerir. Et tüketmeyenler için mükemmel bir protein alternatifidir.





JAPONLAR TOFUYU NASIL TÜKETİYOR?

Miso çorbasında: Küp küp doğranmış tofu, neredeyse her sabah kahvaltıda tüketilir.

Salatalarda: Soğuk tofu (hiyayakko) olarak taze zencefil, soya sosu ve taze soğanla servis edilir.

Izgara (yaki tofu) veya kızartılmış (agedashi tofu) olarak ana yemeklerde kullanılır.