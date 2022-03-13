Japonya'daki ilginç yasak: Birçok okulda 'atkuyruğuna' izin yok
Bazı okullar, Japonya’da kadın öğrencilerin saçlarını atkuyruğu yapmasını engelliyor. Kadınların enseleri erkekleri tahrik edebilir diye yasağı sürdürüyorlar. Öğrenciler ise giyim kuşamla ilgili kurallardan ötürü kızgın.
Japonya'da eğitim kurumları, öğrencilerin çoraplarının
uzunluğundan iç çamaşırlarının rengine, etek uzunluğundan saç rengine kadar pek
çok konuda kurallar belirliyor.
Buraku kosoku (kara kurallar) diye bilinen bu katı
kuralların kökleri, Japonya'nın eğitim sisteminin oluşturulduğu 1870'lere kadar
uzanıyor.
Independent Türkçe’de yer alan habere göre; kurallar, okullarda zorbalık ve şiddeti azaltmak için 1970 ve 1980'lerde daha da kısıtlayıcı hale geldi. Ülke genelinde kaç okulun atkuyruğunu yasakladığı bilinmiyor. Ancak 2020'de yapılan bir anket, Fukuoka prefektörlüğünde 10 okuldan birinin bu saç stilini yasakladığını göstermişti.
Geçmişte öğretmenlik yapan Motoki Sugiyama, ABD merkezli
Vice haber sitesine konu hakkında konuştu.
Sugiyama, Shizuoka prefektörlüğünde atkuyruğunu yasaklayan 5
farklı okulda görev yaptığını söyledi:
“Erkeklerin kızlara bakmasından endişeleniyorlar. Bu
kurallara hep tepki gösterdim. Ancak eleştiri eksikliği ve çok normalleştiği
için, öğrencilerin bu kuralları kabul etmekten başka şansı yok.”
Öğrenci ve veliler, bu kurallara Haziran 2021'de isyan
edince Japon hükümeti, yasakların gözden geçirilmesini istedi. Ancak çoğu okul
bu isteği yerine getirmedi.
Japonya'nın eğitim sistemi ve katı kurallar hakkında TikTok'ta pek çok video paylaşan Sugiyama, hükümetin talebinin okulları tarafından görmezden gelindiğini söyleyen çok sayıda öğrenci olduğunu ifade etti: Pek çok okul, yasal açıdan bağlayıcılığı olmayan ve ceza içermeyen bu talepleri önemsemiyor.
Sosyolog Asao Naito, yasakların okuldan okula ve nesilden
nesile farklılık gösterdiğini ancak istenilenin aynı olduğunu belirtti:
“Kimse dikkat çekmeyecek.”
Naito, yaklaşık 40 yıl önce kadın çete üyeleri giydiği için
uzun eteğin yasaklandığını, şimdiyse kısa eteklere izin verilmediğini
vurguladı.
Öte yandan bazı okullar kuralları esnetti. Kagoshima prefektörlüğündeki Hosoyamada Ortaokulu'nun sözcüsü, gelen şikayetlerin ardından beyaz iç çamaşırı zorunluluğunun geçen sene kaldırıldığını bildirdi. Ayrıca bu okulda atkuyruğu yasağı devam ediyor.
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