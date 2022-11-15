Jennifer Aniston'un babası John Aniston kimdir?

15 Kasım 2022 Salı, 12:39

''Friends'' dizisindeki karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Jennifer Aniston'ın babası John Aniston hayatını kaybetti. John Aniston, ölüm haberinin ardından gündem oldu. İşte ayrıntılar...

JOHN ANİSTON KİMDİR?

John Anthony Aniston (doğum adı: Yannis Anastassakis), 24 Temmuz 1933'te Yunanistan'ın Girit Adası'nda doğdu. Aniston henüz 2 yaşındayken ailesi ABD'ye taşındı ve isimlerini Aniston olarak değiştirdi. Ailesi burada bir restoran işletmeye başladı. Tiyatro eğitimi gören John Aniston ise bir süre orduda görev yaptı. Aniston, oyunculuk kariyerine 1962 yılında 87th Precinct adlı yapımla başladı ve 1970'lerde TV dizilerinde oynamaya başladı. Aniston, Temmuz 1985'te başladığı ve o zamandan beri sürekli oynadığı NBC gündüz drama dizisi Days of Our Lives'daki Victor Kiriakis rolüyle tanınıyordu. Rol ona 2017'de ''Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu'' dalında ''Gündüz Kuşağı Emmy Ödülü'' adaylığı kazandırdı ve 2022'de ''Gündüz Kuşağı Emmy Yaşam Boyu Başarı Ödülü'' aldı. Oyuncu, 11 Kasım 2022'de hayatını kaybetti.

ÖZEL HAYATI

John Aniston, 1965–1980 yılları arasında Nancy Dow ile evli kaldı. Aniston ikinci evliğini 1984'te Sherry Rooney ile yaptı ve bu evlilikten ünlü oyuncu Jannifer Aniston ve Alex Aniston adında çocukları oldu.

JENNiFER ANİSTON BABASININ ÖLÜMÜ ÜZERİNE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPTI

Oyuncu yaptığı paylaşımda, "Canım babam... John Anthony Aniston. Sen tanıdığım en güzel insanlardan biriydin. Huzur içinde ve acı çekmeden gökyüzüne yükseldiğin için çok minnettarım. Hem de 11/11'de (11 Kasım)! Her zaman mükemmel bir zamanlaman vardı. Bu sayı benim için sonsuza kadar daha da büyük bir anlam taşıyacak. Seni sonsuza kadar seveceğim" ifadelerini kullandı.

FİLMLERİ

Return to Zero - 2013

The Gold & The Beautiful - 2011

The Awakening Of Spring - 2008

Worst Week - 2008

Sands Of Oblivion - 2007

Order Up - 2007

Night Sins - 1993