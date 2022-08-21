Aleksandr Dugin kimdir? Aleksandr Dugin'in kızı kimdir? Daria Dugina neden öldü?

21 Ağustos 2022 Pazar, 10:09

Aleksandr Gelyeviç Dugin 7 Ocak 1962'de Moskova'da doğdu. Kremlin ve Rus ordusuyla yakın ilişkisiyle tanınan Dugin, Duma’nın başkanı Gennady Seleznyov’un ve Birleşik Rusya adlı partinin yöneticilerinden Sergey Narişkin’in danışmanıdır. Rusya lideri Putin'in kara kutusu olarak bilinen Prof. Dugin Türkiye'yi 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce "Orduda hareketlilik var." diye uyarmıştı.

DARİA DUGİNA NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina babası ile birlikte cumartesi günü Moskova yakınlarındaki Zaharovo'da gerçekleşen “Gelenek” adlı edebiyat ve müzik festivaline katıldı. Festival programına göre Dugin "Gelenek ve Tarih" konulu bir konferans verdi.

Festivalin bir başka katılımcısı olan kemancı Peter Lundstrem, daha sonra Dugin’in kendi arabası olan araca binerek kızıyla birlikte Moskova’ya binmesi beklenirken, cipi kızına verdiğini ve kendisinin bir başka araçla Moskova’ya döndüğünü söyledi.

Darya Dugina’nın tek başına bindiği cipte, Zaharova’dan 3 kilometre kadar uzaklaşıp yaklaşık 10 dakika kadar yol aldıktan sonra, 21.30 sularında ana yol üzerinde hareket halindeyken bir patlama oldu. Görgü tanıklarına göre, patlamanın etkisiyle araç yol kenarındaki bir binaya çarptı ve alevler içinde yanmaya başladı. 30 yaşındaki Dugina aracın içinde yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kısa süre sonra olay yerine gelen Dugin, başını ellerinin arasına alarak uzun süre şok yaşadı.

Rus medyasında yer alan haberlere göre patlamaya dair yorumların çoğunda, "Doğrudan Aleksandr Dugin'i hedefleyen bir suikast girişiminde, babasını aracını kullanan kızının hayatını kaybettiği" değerlendirmesi öne çıkıyor. Olaya ilişkin açılan soruşturmanın sonucu bekleniyor.

DARİA DUGİNA KİMDİR?

Daria Dugina öldüğünde 30 yaşındaydı. Durina babasının yardımcısı ve basın sekreteri olarak çalışıyordu. Darya Dugina, babası gibi gazetecilik, felsefe ve siyaset bilimi ile ilgileniyordu.



