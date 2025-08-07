Jennifer Lopez'i mağazaya almamıştı... Hakkında karar verildi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, ‘Up All Night: Live in 2025’ turnesi kapsamında İstanbul Yenikapı’da sahne aldı.

Lopez'in konserdeki dans performansları ve kombinleri kadar, alışveriş yapmak istediği mağazaya alınmaması da sosyal medyanın gündemine oturdu.

GÜVENLİ GÖREVLİSİNE YAPTIRIM YOK

Konserden bir gün önce geldiği İstanbul’da İstinye Park’a giden Jennifer Lopez’i, Chanel mağazasının güvenlik görevlisi “Doluyuz” diyerek içeri almadı.

Pandemiden bu yana markanın içerideki müşteri sayısını sınırlı tutması nedeniyle uyguladığı politikaya uyan güvenlik görevlisiyle ilgili firmanın bir yaptırım yapmadığı öğrenildi.