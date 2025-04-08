Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya'da konser verecek!

Son yıllarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Jennifer Lopez Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak.

Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya'da konser verecek!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 15:15

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, yeni dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor. Son olarak This Is Me… Now albümünü müzikseverlerle buluşturan ve düşük bilet satışları nedeniyle bazı konserlerini iptal eden Lopez, İstanbul ve Antalya’da sahne alacak.

“JLO Live In 2025” adını verdiği turnesini geçtiğimiz günlerde duyuran sanatçının konser maratonu 1 Temmuz’da başlayacak. Lopez, turnenin açılışını Antalya’da bir otelde vereceği konserle yapacak. Ardından 4 Temmuz’da İstanbul’da Yenikapı Festivalpark’ta hayranlarıyla buluşacak.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı takvime göre Avrupa turnesine de hız kesmeden devam edecek. 13 Temmuz’da Madrid’de, 16 Temmuz’da Bilbao’da ve 20 Temmuz’da Budapeşte’de sahne alması planlanıyor.


Etiketler: #Jennifer Lopez #konser

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