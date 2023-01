Jeremy Renner kimdir, kaç yaşında? Jeremy Renner hangi filmlerde oynadı?

02 Ocak 2023 Pazartesi, 16:30

Ünlü aktör Jeremy Renner, kış tatili sırasında hobi olarak deneyimlediği kar küreme aracıyla trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Renner'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

JEREMY RENNER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Jeremy Renner, 7 Ocak 1971'de ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Modesto şehrinde doğdu. Renner 2000'li yıllarda Dahmer ve Neo Ned gibi çeşitli bağımsız filmlerde rol aldı. Bunların yanında S.W.A.T. ve 28 Hafta Sonra gibi daha büyük bütçeli filmlerde de rol almıştır. Renner, 2009 yapımı Ölümcül Tuzak filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Ünlü aktör, 2010 yapımı The Town filmindeki rolüyle de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü adaylığı kazanmıştır. Renner bu başarılarıyla dünya çapında büyük hasılat yapan filmlerden Mission: Impossible – Ghost Protocol ve The Avengers kadrosunda yerini almıştır.

ÖZEL YAŞAMI

Jeremy Renner, 2014'te aktris Sonni Pacheco ile evlendi ve bu evlilik 2015'te sona erdi.

JEREMY RENNER'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçirdiği trafik kazasının ardından Jeremy Renner'ın sağlık durumunun kritik olduğu söylendi.

JEREMY RENNER'IN OYNADIĞI FİLMLER

1995- National Lampoon's Senior Trip

1996 - Paper Dragons

2001 - Fish in a Barrel

2002 - Dahmer

2002 - Monkey Love

2003 - S.W.A.T.

2004 - The Heart Is Deceitful Above All Things

2005 - A Little Trip to Heaven

2005 - North Country

2005 - 12 and Holding

2005 - Neo Ned

2005 - Lords of Dogtown

2006 - Love Comes to the Executioner

2007 - The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford

2007 - 28 Weeks Later

2007 - Take

2008 - The Hurt Locker

2009 - Ingenious

2010 - The Town

2011 - Thor

2011 - Görevimiz Tehlike 4

2012 - The Avengers

2012 - The Bourne Legacy

2012 - Low Life

2013 - Hansel and Gretel: Witch Hunters

2013 - Red 2

2015 - Yenilmezler: Ultron Çağı

2015 - Görevimiz Tehlike 5

2016 - Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

2016 - Geliş

2017 - Kardaki İzler

2017 - The House

2018 - Tag

2019 - Avengers: End Game