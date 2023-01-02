Jeremy Renner kimdir, kaç yaşında? Jeremy Renner hangi filmlerde oynadı?
Ünlü oyuncu Jeremy Renner, trafik kazası geçirdiği haberiyle gündeme geldi. Peki, Jeremy Renner kimdir, kaç yaşında? Jeremy Renner hangi filmlerde oynadı? Jeremy Renner'ın sağlık durumu nasıl?
Ünlü aktör Jeremy Renner, kış tatili sırasında hobi olarak deneyimlediği kar küreme aracıyla trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Renner'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
JEREMY RENNER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Jeremy Renner, 7 Ocak 1971'de ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Modesto şehrinde doğdu. Renner 2000'li yıllarda Dahmer ve Neo Ned gibi çeşitli bağımsız filmlerde rol aldı. Bunların yanında S.W.A.T. ve 28 Hafta Sonra gibi daha büyük bütçeli filmlerde de rol almıştır. Renner, 2009 yapımı Ölümcül Tuzak filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Ünlü aktör, 2010 yapımı The Town filmindeki rolüyle de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü adaylığı kazanmıştır. Renner bu başarılarıyla dünya çapında büyük hasılat yapan filmlerden Mission: Impossible – Ghost Protocol ve The Avengers kadrosunda yerini almıştır.
ÖZEL YAŞAMI
Jeremy Renner, 2014'te aktris Sonni Pacheco ile evlendi ve bu evlilik 2015'te sona erdi.
JEREMY RENNER'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Geçirdiği trafik kazasının ardından Jeremy Renner'ın sağlık durumunun kritik olduğu söylendi.
JEREMY RENNER'IN OYNADIĞI FİLMLER
1995- National Lampoon's Senior Trip
1996 - Paper Dragons
2001 - Fish in a Barrel
2002 - Dahmer
2002 - Monkey Love
2003 - S.W.A.T.
2004 - The Heart Is Deceitful Above All Things
2005 - A Little Trip to Heaven
2005 - North Country
2005 - 12 and Holding
2005 - Neo Ned
2005 - Lords of Dogtown
2006 - Love Comes to the Executioner
2007 - The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford
2007 - 28 Weeks Later
2007 - Take
2008 - The Hurt Locker
2009 - Ingenious
2010 - The Town
2011 - Thor
2011 - Görevimiz Tehlike 4
2012 - The Avengers
2012 - The Bourne Legacy
2012 - Low Life
2013 - Hansel and Gretel: Witch Hunters
2013 - Red 2
2015 - Yenilmezler: Ultron Çağı
2015 - Görevimiz Tehlike 5
2016 - Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı
2016 - Geliş
2017 - Kardaki İzler
2017 - The House
2018 - Tag
2019 - Avengers: End Game
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